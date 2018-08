Петте страни, които никога не може да бъдат превзети

Американският портал We are the Mighty, специализиран във военната тематика, посочва Русия, САЩ, Китай, Индия и Афганистан като страни, които не може да бъдат завоювани.

Сред причините, поради които Русия не може да бъде военно превзета, порталът посочва сложните климатични условия, много голямата територия, армията, както и спецификата на националното самосъзнание. Авторите отбелязват, че жителите на Русия по-скоро ще унищожат страната си, но няма да я оставят на завоевателите. От портала добавят, че завоевателят ще трябва да се сражава с руснаците в 11 часови пояса.

Според авторите на публикацията САЩ не може да бъдат завоювани заради силната им армия, голямата територия, многобройното население и поради разрешеното притежание на собствено оръжие.

В Китай завоевателите биха се сблъскали с население от 1,3 милиарда души, голяма площ, развита икономика, която бързо копира техническите постижения на други страни /включително военни разработки/, както и заболявания, разпространени поради пренаселеността.

В Индия авторите посочват като пречка пред потенциални завоеватели климатичните и географските особености, както и големия брой подводници в крайбрежните води.

В Афганистан възникват усложнения поради релефа и необходимостта многонационалното население да бъде подчинено, пише Газета.ру.