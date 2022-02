Мързеливо и глупаво: Русия ползва фалшиви видеа с битка, взривове и ранен?

Видеото показва призрачна сцена. Нощна битка се води в гора. Има проблясъци и мистериозен взривове. Неидентифицирана фигура вика от болка. Раненият е с каска. Иначе има малко улики за това къде са заснети кадрите или какво точно се случва.

Отговорът даде телевизионен репортаж на руския държавен "Канал 1". Мъжът, видян в зловещ силует, е украински диверсант. Той е част от диверсионен екип, изпратен през вражеските линии на проруската сепаратистка територия. Неговата мисия? Да взриви местен завод за хлор в контролирания от бунтовниците град Хорловка, съобщава каналът.

По време на престрелката са убити двама проникващи, допълва се. По щастливо стечение на обстоятелствата представители на Донецката народна република – една от двете промосковски образувания в Източна Украйна – изтеглят видеото от камерата на главата на ранения.

Anatomy of a Russian Seperatist False Flag - On February 18th the Telegram channel of the press service of the People's Militia of the Donetsk People's Republic published the following video, claiming to show a sabotage operation targeting chlorine tankshttps://t.co/Syk8NG2zKx pic.twitter.com/R4mfggxbPg