Новият Курск: Семейства на моряци отчаяно търсят близките си след потъването на "Москва"

Дни след като крайцерът "Москва" потъна в Черно море, Юлия Цивова отчаяно търси информация за сина си Андрей. Още по темата Поне една жертва при потъването на "Москва", 27 моряци са изчезнали 17 апр 2022 18:57 96 Русия показа екипажа на потъналия кораб "Москва" 17 апр 2022 16:52 161



Подобно на стотици други руски семейства на членовете на екипажа, на нея не й било казано дали той е оцелял след украинската ракетна атака, която потопила руския флагман на Черноморския флот.

В понеделник сутринта обаче тя получила обаждане от руското министерство на отбраната - синът й е мъртъв.

"Той беше само на 19, беше наборник", казва Цивова пред The Guardian през сълзи. "Не ми казаха нищо друго, никаква информация кога ще бъде погребението. Сигурна съм, че той не е единственият, който е загинал."

Членове на семействата на моряци, които са служили на борда на "Москва", настояват за отговори, тъй като министерството се опитва да потисне информацията за случилото се с кораба или неговия екипаж от 510 души.

Общият брой на загиналите, ранените и изчезналите остава държавна тайна. Смъртта на Цивов, за която не е съобщавано по-рано, е едва втората потвърдена от военния кораб. Други три семейства обявиха, че не могат да намерят синовете си, които са служили на борда.

Медиите предполагат, че броят на жертвите от атаката ще бъде далеч по-голям, а усилията за потискане на информацията за загиналите събужда смразяващото сравнение с инцидента с подводницата "Курск", на чийто борд загинаха 118 моряци. Потъването й нанесе удар по престижа на младия президент Владимир Путин през 2000г.

"Този ​​режим никога не е бил много прозрачен по отношение на жертвите", казва Александър Габуев, старши сътрудник в Московския център Карнеги, като дава за пример военните операции на Русия в Украйна и Сирия или разследванията на атаките в Беслан и театър "Дубровка".

Информацията за загиналите млади моряци също ще поднови въпроса за използването на наборници от руското правителство във войната - нещо, което Путин изрично отрече в началото на офанзивата. Министерството на отбраната беше принудено да признае, че е разположило наборници, след като някои от тях бяха заловени в Украйна през първите седмици на войната. Тогава властите обещаха, че наборници повече няма да се използват във военните действия.

Но няколко родители на членове на екипажа на Москва заявиха пред The Guardian и други медии, че синовете им на борда на кораба наистина са били наборници, а не професионални войници по договор.

"Наборник, който не трябва да вижда активни битки, е сред изчезналите в действие", пише Дмитрий Шкребец, чийто син Егор е бил готвач на кораба и е посочен като изчезнал в действие. "Момчета, как може да липсвате в действие насред откритото море?!!!"

Снимки и видео, които уж показват "Москва" малко преди да потъне, се появиха в понеделник, близо четири дни след като плавателният съд потъна. Изображенията показват, че спасителните лодки липсват, което показва, че вероятно е била дадена заповед за напускане на кораба.

Семейства на няколко членове на екипажа заявиха, че са успели да открият живи своите близки.

Ескендер Джепаров споделя, че е разпознал брат си Акбар във видео, публикувано от министерството на отбраната, което показва как моряци от Москва се срещат с висш адмирал в Севастопол, след като корабът потъна.

"Бяхме много щастливи, когато го видяхме на видеото на екипажа в Севастопол", казва Джепаров. "Денят след трагедията той се обади на майка ни и каза, че е жив и здрав. Че тя не трябва да се тревожи за него. Той не ни каза какво се е случило, не казва много. Обажда ни се от различни номера. Той е наборник, започна миналия юли и определено никога не е подписвал договор."

Член на семейството на моряка Евгений Гринберг отговаря на The Guardian в месинджър. Той казва, че "състоянието на неговия роднина е добро и не възнамерява да разкрива военни тайни".

"Това би имало своите последствия", пише Валери Гринбург от Мончегорск, близо до Мурманск. "А Евгени така или иначе не каза нищо."

Попитан дали е бил на борда на кораба, той написал "да", но след това изтрил съобщението. Запитан откъде знае за състоянието на своя роднина, той отговаря: "Обадих се в министерството на отбраната".

Но много други са имали по-малко късмет. Шкребец беше един от първите, които излязоха публично с искане за отговори защо синът му е изпратен на война. "Те казаха, че целият екипаж е евакуиран. Лъжа е! Жестока и цинична лъжа!"

Съпругата му Ирина твърди пред независимия руски сайт Insider, че са видели около 200 ранени моряци във военна болница в Крим, докато търсят сина си. Общият екипаж на "Москва" е малко над 500 души.

"Разгледахме всяко изгорено дете", сподели тя пред Insider. "Не мога да ви кажа колко трудно беше, но не можах да намеря моето. Имаше само 200 души, а на борда на крайцера имаше повече от 500. Къде бяха другите? Погледнахме в Краснодар, и навсякъде другаде се обаждахме, но не можахме да го намерим."

Други семейства пък се свързват с Шкребец с надеждата да намерят повече информация.

Father of sailor "missing" presumed dead from #Russian Flagship #Moskva claims Russian MOD lied to him about son & events surrounding sinking

Ship's Cook Yegor Shkrebets isn't on list of dead yet whereabouts unknown. Dad Dmitry Shkrebets said It's a lie a blatant & cynical lie! pic.twitter.com/nsp87YGRD9