Шефът на "Вагнер": Ако в Украйна не се бият затворници, ще се бият децата ви

Вчера в социалните мрежи плъзна видео, което доказа, че шефът на наемната група "Вагнер", която се бие на страната на Русия в Украйна, обикаля затворите, за да привлече наемници. На мъжете той казва, че ако 6 месеца се бият в Украйна заедно с "Вагнер", ще си върнат свободата.

"Никой, който се бие за мен, не се е въранл зад решетките", казва във видеото Евгений Пригожин, който е по-добре познат като "Готвачът на Путин". Той обаче не пропуска и да спомене, че задачата не е лесна - затворниците ще бъдат екзекутирани, ако се опитат да капитулират на фронта, могат да бъдат убити от врага, а ако бъдат заловени - от тях се очаква да се самоубият с граната.

Месеци наред имаше спекулации, че Русия вербува наемници, които да изпрати на фронта в Украйна. Ден, след като клипът изтече в интернет, Евгений Пригожин коментира именно тези обвинения: "Ако не са затворниците, ще са децата ви".

Пригожин заяви, че тези, които не искат да изпращат осъдени да се бият, трябва вместо това да изпратят собствените си деца.

В изявление, публикувано в социалните медии, той казва, че ако беше в затвора, би "мечтал" да се присъедини към групата "Вагнер", за да "изплати дълга си към Родината".

Той добави послание към тези, които не искат наемници или затворници да се бият. "Или частни военни компании и затворници, или вашите деца – решете сами."

Изявлението обаче не се отнася изрично към видеото или признава, че то е автентично.

Видеото, за което бе потвърдено от BBC, че е автентично, ще потвърди дългогодишните подозрения, че Русия се надява да увеличи войските чрез набиране на затворници.

Руското законодателство не позволява затворниците да бъдат освобождавани в замяна на военна или наемна служба.

For the first time, a video emerges of a recruitment talk for Wagner by Prigozhin in a Russian prison camp. Absolutely bonkers. “Nobody goes back behind bars. If you serve six months, you are free. If you arrive in Ukraine and decide it’s not for you, we execute you.” pic.twitter.com/9rlAbhKaQW