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Автомобили отново се движат по Кримския мост

Гарантират безопасност
8 окт 2022 22:52, Росен Стойчев
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Автомобили отново се движат по Кримския мост
Снимка: БГНЕС/EPA

Движението на коли и камиони по Кримския мост беше подновено, съобщи ТАСС.

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Мостът е много важен. Руски представители обявиха, че ще гарантират неговата безопасност.

Днес там имаше взрив. Вероятно до него се е стигнало, заради товарен автомобил.

Едното пътно платно е частично възстановено. Днес вероятно ще бъде открита и фериботната линия.

Руският държавен глава Владимир Путин е разпоредил постоянна охрана на моста. Щетите са за около десет милиона долара.

Доставките на място ще бъдат гарантирани.

По публикацията работи: Росен Стойчев

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 33 минути
Кримския мост, най-важния мост на планетата
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Кръвожадни Хиени преди 51 минути
Ние от НАТО сме наобиколило Путин като глутница хиени и само го ръпаме по глезените и бягаме. Голямо добичe излезе този Путин, няма спор. Но гощавката ще е щедра, когато направи последният си грешен ход... ще му пригризем гръкляна като суха съчка. Нема да ни мигне окото. Голям пир ще падне.
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Анонимен преди 52 минути
Все още имаме време да излезем от ес и нато.. да се излекуваме от западната простащина и България да бъде силна както беше преди 90та.
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Лошо да ебаваш НАТО преди 1 час
НАТО прави провокации в СССР с идеята *** да нападне първи и да даде повод за тоталното му унищожение. Но *** се е запънал като магаре на мост. Не ще да се изправи като мъж срещу НАТО и да му обяви война. Страха му от НАТО е голям.
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Баннаха ме. преди 1 час
Путин е в положението на Боко - Цу Цванг. Ни напред ни назад.
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Е ми... преди 1 час
Ние тук в НАТО само чакаме *** да натисне червеното копче. Това ще е основателна причина да изтрием целия СССР от лицето на Земята. Но него го е страх. Защото знае какво ще се случи.
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Страх Лозе Пази преди 1 час
Въпреки всичко Путин и неговите джавкачи не смеят да си признаят ФАКТА, че това е акт на НАТО на уж тяхна територия. Защото, ако си го признаят, трябва да обявят война на НАТО. Проблема с този план е, че броени минути след това, няма да има държава Русия.
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краварче преди 1 час
Е нищо де. Нали има половин лента останала. Ще бъде туристически обект - утре Путин като го обяви за 8-мото чудо на Света, всичката русофилшка гмеч ще запали ладичките и ще започне да се каканиже по останалата лента като на зоопарк, срещу билет от 40 евро, разбира се.
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Е ми... преди 1 час
НАТО забавя, но не забравя.
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Мали преди 1 час
Тоя мост е ТОТАЛ ЩЕТА. Според мен само луноходи и лодки могат да се движат там. А и с тоя студен ураганен азовски вятър... От Азовско Море духа ураганен вятър. Ше каиш че ХАРП и кемтрейлс атака.
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Анонимен преди 1 час
Муахахахаа..разбили някаква лента на моста и краварчетата умират от кеф...сякаш са превзели Крим! Ще падна от смях с тия клоуни наркомани.
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Ко да праиш... преди 1 час
Така става, който се e6aва с НАТО. Да се готвят Ким и Ши.
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Анонимен преди 1 час
до 109 Тотал щета беше Курск. Мостът си стои обаче и даже се движат автомобили по него в момента. Тотал от английски знаеш ли к'во означава, баламурниче краварско?
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Е ми преди 1 час
Сега с ферибота и с танкери. Нема друг вариант. На север пиле не може да прехвръкне.
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Поредна Тотал Щета преди 1 час
Путин не успя да опази една от най-чувствителните си инфраструктури. Това показва слабост.
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NightWatch преди 1 час
Сигурно пак е от хвърлен фас...
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Анонимен преди 1 час
до 103 Контрол над България някой има ли в тази връзка? Щото и ние се редим на 3 лева гориво по бензиностанциите и за 3 лева хляба, но никой не казва че няма контрол у нас. Та по твоята логика как е загубил контрола над Крим Путин? Затова че има частично разрушен мост? Кефиш, краварче мааалоумно!
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Браво пич преди 1 час
Ти обаче как затапи кремленския тpoляк. Оня се разрева и отиде да се завие през глава. Недей така грубо. Защо се отнасяш така лошо. Той само е глyпав.
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Кримлянин преди 1 час
Нема храна. Иска ам-ам.. Нема гориво. Иска бръм-бръм!
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То се видя преди 1 час
то се видя, че Путин не може да опази една от най-чувствителните си инфраструктури. Украинците го удариха с ХИМАРС, не се знае дали няма да си довършат работата идните дни. То хвърча огън и жупел. ТЕРМИТ разтопи влака и релсите. Вятър бичи. Път - НЕМА. Защита на моста - йок. Язък за парите на вятъра. Скъпо съоръжение, но украинците го разсипаха, путин гледа като теле железница.
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