Автомобили отново се движат по Кримския мост

Движението на коли и камиони по Кримския мост беше подновено, съобщи ТАСС.

Мостът е много важен. Руски представители обявиха, че ще гарантират неговата безопасност.Днес там имаше взрив. Вероятно до него се е стигнало, заради товарен автомобил.Едното пътно платно е частично възстановено. Днес вероятно ще бъде открита и фериботната линия.Руският държавен глава Владимир Путин е разпоредил постоянна охрана на моста. Щетите са за около десет милиона долара.Доставките на място ще бъдат гарантирани.