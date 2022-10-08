Автомобили отново се движат по Кримския мост

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По публикацията работи: Росен Стойчев
Движението на коли и камиони по Кримския мост беше подновено, съобщи ТАСС.
Мостът е много важен. Руски представители обявиха, че ще гарантират неговата безопасност.
Днес там имаше взрив. Вероятно до него се е стигнало, заради товарен автомобил.
Едното пътно платно е частично възстановено. Днес вероятно ще бъде открита и фериботната линия.
Руският държавен глава Владимир Путин е разпоредил постоянна охрана на моста. Щетите са за около десет милиона долара.
Доставките на място ще бъдат гарантирани.