Бодигард, любовница, актьор: Коя е русата жена, която периодично се снима с Путин?

За пореден път наблюдателни анализатори показаха, че руската пропагандна машина не работи достатъчно добре. Те разкриха, че президентът на Русия Владимир Путин няколко пъти е използвал едни и същи актьори, които да влязат в различни роли за официалните му снимки от визити.

Putin gave a New Year speech in front of regular "soldiers". The same people appeared through the years in other videos with him. pic.twitter.com/AG1ITowHtQ

Вниманието първоначално привлече руса жена, която се появи до него по време на новогодишното му обръщение към нацията. Същата тази жена се е появявала многократно около Путин - като майка, стояща до него по време на служба в църква, като член на екипаж на кораб, който лидерът на Русия посещава, и дори като продавачка на сладолед.

Въпросът беше повдигнат за първи път в социалните медии от беларуския журналист Тадеуш Гичан, който публикува три снимки на президента, застанал с групи хора на три отделни събития.

Публикацията му бързо натрупа повече от 78 000 харесвания, 9400 ретуита и над 1500 отговора, подхранвайки спекулациите за потенциалната връзка на жената с руския лидер.

Кореспондентът на CNN Клариса Уорд също се включи в "завладяващата" дискусия, предлагайки собствената си хипотеза, че русата жена може да е "актьор", използван за попълване на снимките на президента. Тя също така посочи, че други фотографирани изглежда фигурират в поне две от изображенията, споделени от Гичан.

"Това е очарователно", написа тя. "Коя е тя? Бодигард? Актьор? Има няколко други лица, които се появяват и на двете снимки вдясно."

Допълнителни предположения бяха повдигнати от кореспондента на Kyiv Post Джейсън Джей Смарт, който също нарече жената "актьор".

Потребителят Пека Калионеми в Twitter припомни, че "още през ноември 2022 г. Путин използва фалшиви майки в режисирано събитие, където обсъждаше "специалната операция" и патриотичните синове, които се борят срещу злите нацисти" и допълни, че "скърбящите майки играят голяма роля в конфликтите в Русия, а Путин научи това по трудния начин след катастрофата с подводницата Курск през 2000 г. Бабушките атакуваха Путин няколко часа, а на едно събитие едната беше упоена, след като изпадна в истерия. Мисля, че инсценировката е много по-лесна."

Back in November, 2022, Putin used fake mothers in a staged event where he discussed about the "special operation" and patriotic sons fighting against the evil nazis. After this, he shed a few crocodile tears on his botox-bloated cheeks. 2/3 pic.twitter.com/FQIte4rLWt