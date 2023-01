Пригожин в морга, пълна с войници на "Вагнер": Довиждане, момчета, честита Нова година!

Ръководителят на частната армия на Русия "Вагнер" наблюдаваше безучастно как падналите му бойци бяха подредени в черни чували за трупове в мрачна импровизирана морга в източна Украйна.

"Договорете им изтекоха. Те ще се приберат другата седмица. Те загинаха героично на фронта", каза Евгений Пригожин, свързан с Кремъл магнат, който контролира частната паравоенна група, във видео, публикувано в социалните мрежи.

След това Пригожин гледа как още телата се товарят от камиони на носилки. "Довиждане, момчета. Честита Нова година!" казва той.

Пригожин беше на посещение на фронтовата линия в Бахмут, град в източна Украйна, който е бил свидетел на едни от най-кървавите боеве. "Така Пригожин изпраща своите членове на "Вагнер", написа в Twitter Антон Геращенко, съветник на украинския вътрешен министър. "Те просто ги хвърлят един върху друг в черни торби, като боклук."

Въпреки това, че Бахмут е с малко стратегическо значение, Русия е пожертвала огромен брой войски във все още неуспешен опит да превземе града. "Всички искат да знаят кога ще превземем Бахмут", казва Пригожин пред държавните медии. "Но всяка къща се превърна в крепост. Нашите момчета понякога се бият повече от ден за една къща. Други се бият със седмици за една къща. На всеки десет метра има отбранителна линия."

Британското министерство на отбраната съобщи вчера, че Украйна е изпратила подкрепление в региона и е малко вероятно Русия скоро да направи някакъв пробив в Бахмут. "И двете страни са понесли големи загуби", казаха от Министерството на отбраната.

Бахмут е опустошен от боевете и по-малко от 10 000 души от предвоенното население от 70 000 живеят в разрушения град, някога известен със своите пенливи вина. Смята се, че Пригожин, който е лежал девети години в съветски затвор за грабеж, иска да плени града, за да засили влиянието си в Москва. Някои анализатори твърдят, че шефът на "Вагнер" може да има амбиции да наследи президента Путин.

Пригожин открито е вербувал затворници от руски затвори за войната в Украйна, като им предложи свободата си в замяна на шестмесечно дежурство. Смята се, че до 35 000 осъдени са приели предложението му. Руското законодателство не позволява затворниците да бъдат амнистирани в замяна на военна служба.

В отделно видео Пригожин казва на група ранени бойци, че се очаква да останат на фронта, дори ако са загубили крайници. "Фактът, че са останали без крака, без ръце, без зрение, не означава, че могат да се приберат у дома", заявява Пригожин. "Те могат да изпълнят задълженията, които не изискват и двата крака. Можете да работите като сапьори. Ако избухне друга мина, металният им крак ще бъде издухан и ние ще заварим друг."

Москва съобщи вчера, че 89 нейни войници са загинали, когато предоставените на Украйна от САЩ ракети Химарс са ударили сграда, в която са разположени руски войници. Руското министерство на отбраната заяви, че основната причина за касапницата, при която според Украйна са загинали 400 души, е неразрешено използването на мобилни телефони от войските, разкриващи местоположението им.

Министерството добави, че разследването на нападението и виновете ще бъдат изправени пред съда.

It is clear who wants to take over #Putin's work in the #future. The head of #WagnerPMC #YevgenyPrigozhin, visited the seriously #wounded #mercenaries & told what would happen to them after the contract ended.#Prigozhin stated that not all volunteers will return to the #warfront pic.twitter.com/xbCA0uy2zY