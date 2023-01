На пет години затвор осъдиха руски войник, изправил се срещу командира си

Руски наборник беше осъден на пет години и половина затвор, след като влязъл в спор с началниците си заради лоши условия за обучение, в първото известно решение срещу войник, който критикува непопулярната мобилизация на Кремъл.

Във видео, заснето на 13 ноември, се вижда как наборникът Александър Лешков крещи ругатни и блъска подполковник Денис Мазанов на полигон край Москва. На кадрите се чува как Лешков казва на своя командир: "Вие саботирате преките заповеди на главнокомандващия за (снабдяване и обучение на мобилизирани войници)", добавяйки: "Трябва да бъдете арестуван".

След това Лешков издухва дим от електронната си цигара в лицето на полицая, който е избутан назад от войника, след като се приближава до него.

"Не си ти този, който трябва да седи в окопите с нас", казма Лешков.

В интервю за вестник "Московский комсомолец" малко след инцидента Лешков твърди, че предишните му оплаквания многократно са били игнорирани от началниците му.

"Жалко е, че трябва да страдате за истината", заяви той.

Военният съд извън Москва постанови, че Лешков е виновен за "нанасяне на телесна повреда" на своя командир по време на изпълнение на военната му служба.

Решението на Кремъл през септември да обяви първата публична мобилизация след Втората световна война предизвика хаос и гняв в цялата страна, като много наборници се оплакваха, че са изпратени в Украйна въпреки липсата на адекватно обучение.

Mobilized Russian soldier Alexander Leshkov, who swore at a Russian officer, was sentenced to 5.5 years in a strict regime.

Leshkov complained about lack of training and equipment.

Leshkov hit his commander in the chest and urged his comrades not to follow his orders. pic.twitter.com/6G4kPHtiua