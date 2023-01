До минус 50 градуса паднаха температурите в Якутск, жителите му не се трогнаха

В най-студеният град на планетата температурите паднаха до минус 53 градуса, а на места в Сибир дори и до минус 65 градуса по Целзий. Бе издадено предупреждение за опасни студове.

Макар тези отрицателни градуси да са непоносими за гостите на града, които идват от по-топли региони на Русия, жителите на Якутск са свикнали с тези условия. Прогнозата за времето вече не ги впечатлява.

That's how life goes in freezing -50°C at Yakutsk, Russia (the coldest city on this planet), it's nearly impossible for outsider to go and survive there, but their locals are surprisingly used to of such conditions. 😱😮 pic.twitter.com/EnD6GKJRlh

Средните температури за януари в града са около минус 38 градуса и някои от жителите казват, че през уикенда просто ще е "малко по-студено от обичайното за месеца".

"Честно казано, свикнали сме със студеното време - дали минус 50, дали минус 60 няма голяма разлика за нас", казва местна жителка пред Ройтерс. "Обличаме се добре, подготвени сме. Някои хора пазят домовете си от студа, аз не предприемам мерки, каквото стане, такова."

Клипчета, разпространени в социалните мрежи, показват как студът кара гумите на автомобилите буквално да избухват.

#SANCTIONS: Russians don't have the tech to make their own tires, and this is what happens to brand new tires imported from #China in Yakutsk, #Russia in -35 °C temperatures. 8 tires failed on the 1st truck, 7 on the 2nd, and multiple on all other trucks. pic.twitter.com/Qw5UyXZJwI