Поредна смърт от чук за дезертьор на "Вагнер" се оказа лъжа

Още един боец на "Вагнер", който е посмял да дезертира в Украйна, е бил отвлечен и екзекутиран от своите съмишленици. Това стана ясно от видеозапис на предполагаемото убийство, разпространен в социалните мрежи.

45-годишният Дмитрий Якушченко е избягал от бойното поле дни след като се е записал в редиците на "Вагнер", която го е вербувала, докато е излежавал 19-годишна присъда за убийство, според канала в Telegram, носещ името "Сивата зона".

+18 😟PMC #Wagner executed their fighter who, when he was in the war, realized that he did not want to fight.1/2⬇️ #Ukraine️ #UkraineWillWin #UkraineWar #UkraineWarNews pic.twitter.com/nwmU0DyGyd

"Днес бях на улицата на град Днепър, когато бях ударен по главата, загубих съзнание и се събудих в това подземие, където ми казаха, че ще бъда съден", казва той във видеото. След това кадрите се размазват и се вижда, че Якушченко е удрян с чук три пъти.

Автентичността на ужасяващото видео веднага беше оспорена от независимия журналист Дейвид Френкел, който заяви, че екзекуцията с ковашки чук може да е инсценирана. И това се оказа точно така - няколко часа, след като първото видео бе публикувано, се появи ново, в което се вижда, че Якушченко е жив. То бе публикувано от екипа на Пригожин.

🇷🇺🇺🇦...Prigozhin posted a video of Yakushchenko, a living Wagnerian, who was allegedly “executed” with a sledgehammer after being kidnapped.

The man in the video claims that he uttered all sorts of and (nonsense) in Ukrainian captivity, but this was the only way to survive: pic.twitter.com/3ZhfQkuyiJ