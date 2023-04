Пригожин с ултиматум към Шойгу, заплашва Путин с военен бунт

Русия е на ръба на катастрофата, заяви създателят на "Вагнер" Евгений Пригожин. Той постави ултиматум на Шойгу и заплаши Путин с военен бунт, пишат от Nexta.

Евгений Пригожин, ръководител на ЧВК "Вагнер", написа писмо до министъра на отбраната Сергей Шойгу с искане да предостави боеприпаси. Пригожин даде ултиматум, че ако проблемът с доставките за неговата ЧВК не бъде решен, той ще се оплаче на Путин, а наемниците ще напуснат позициите си в Бахмут и ще се оттеглят.



"Обръщам се към Шойгу с молба за незабавно издаване на боеприпаси. В случай на отказ считам за необходимо да информирам върховния главнокомандващ (Путин) за съществуващия проблем, за да вземем решение и за целесъобразността на по-нататъшното присъствие на ЧВК "Вагнер" в Бахмут в условията на недостиг на боеприпаси. <...> Крайният срок за вземане на решение е днес, 28 април", каза Пригожин.

Лидерът на наемниците каза, че "мунициите вече не се оставят за седмици, а за дни". "Ако недостигът не спре, <...> част от частите ще бъдем принудени да изтеглим от тази територия и тогава всичко останало ще рухне", каза Пригожин.

Според неговата прогноза офанзивата на Украйна ще започне не по-късно от 15 май. "Трябва да спрем да заблуждаваме населението и да му казваме, че всичко е наред с нас.Трябва да кажа честно: Русия е на ръба на катастрофата", подчерта Пригожин.

