Пригожин обяви: "Вагнер" се изтегля от Бахмут на 10 май

Късно снощи лидерът на "Вагнер" Евгений Пригожин публикува видео на фона на поле, осеяно с трупове, отправяйки поредната доза нападки срещу властите в Русия.

Той попита: Шойгу, Герасимов, къде… са боеприпасите?

Посочвайки мъртвите бойци, лидерът на "Вагнер" заяви, че кръвта им е още прясна: "Те дойдоха тук като доброволци и умират, за да можете вие да седите като дебели котки в луксозните си офиси".

Преди няколко седмици Пригожин заплаши, че силите му ще напуснат Бахмут, ако властите в Русия не му помогнат с боеприпаси. По-късно амунициите бяха изпратени, а "Вагнер" продължи да се бие. Помощта обаче явно е била еднократна, защото развръзката вече е ясна - Пригожин обяви, че "Вагнер" ще се изтегли от Бахмут до 10 май.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, той заявява, че "ще предаде позициите на войските на Руската федерация и ще "ближе рани", а защото при липса на боеприпаси те са "обречени на безсмислена смърт".

Той също така включва писмено изявление с график на всички събития, случили се от началото на пълномащабната война. Най-вече обвинявайки руското МО за проблемите, възникнали поради липсата на доставки и поддръжка.

Трябва да се отбележи, че в предишни случаи Пригожин е правил драматични изявления, след което се е отказвал от тях. Миналата седмица той предложи да се спре артилерийския огън по украинските сили в обсадения Бахмут, а по-късно каза, че това е шега.

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin.

Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and 'lick their wounds'.

"Because, in the absence of ammunition, they are doomed to a senseless death." pic.twitter.com/WnHdG3pUrk