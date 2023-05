Складове с барут горят в Русия

Складове за барут бяха обхванати от пожар, разгорял се в село Первомайское в Свердловска област на Русия. Властите започнаха евакуация на жителите. Ръководителят на региона Евгений Куйвашев обяви "критична ситуация" с горските пожари и поиска федерална помощ.

Forest fire in Russia's Sverdlovsk Oblast approaches 18 gunpowder storage facilities, Russian state media report

The village of Pervomayskoye in Sverdlovsk Oblast, home to about 400 people, is reportedly preparing for evacuation.

