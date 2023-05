Какво цели Пригожин с явните си критики срещу Путин?

Какво дразни Евгений Пригожин?

През последните дни шефът на руската частна военна компания "Вагнер" изглежда изпадна в нервен срив и напълни социалните си мрежи с все по-скандални и провокативни изявления.

Наред с други неща, Пригожин разкри очевидно унизителения неуспех на бойното поле за Русия, като тази седмица съобщи, че руска бригада е "избягала" около източния град Бахмут, заплашвайки войските му с обкръжение от украинските сили.

"Ситуацията на западните флангове се развива според най-лошия от прогнозираните сценарии", оплака се Пригожин в аудио съобщение, публикувано в четвъртък. "Тези територии, които бяха освободени с кръвта и живота на нашите другари... са изоставени днес почти без никаква битка от тези, които трябва да държат нашите флангове."

По-рано през седмицата Пригожин помрачи празненствата на Деня на победата на Русия на 9 май с публични и провокирани от ругатни критики към висшето военно ръководство на страната.

"Днес украинците разкъсват фланговете в посока Артемовск (Бахмут), прегрупират се при Запорожие. И са на път да започнат контранастъпление", каза той във вторник. „"енят на победата е победата на нашите деди. Не сме спечелили тази победа нито милиметър."

А след това дойде и още по-загадъчен коментар, който удиви потребителите. Продължавайки публичната жалба, че руските военни лишават войските му от снаряди, Пригожин предположи, че висшестоящите "дебелеят в офисите си", докато бойците на "Вагнер" умират.

"Снарядите лежат в складове, почиват си там", каза той. "Защо снарядите лежат в складовете? Има хора, които се борят, и има хора, които веднъж в живота си са научили, че трябва да има резерв, и те пестят, спестяват, спестяват тези резерви. … Никой не знае за какво. Вместо да похарчат снаряд, за да убият врага, те убиват нашите войници. И щастливият дядо смята, че това е добре."

Това породи въпроса: Кого точно има предвид Пригожин? В края на краищата "дядото в бункера" е едно от любимите наивенования на руския опозиционен лидер Алексей Навални за руския президент Владимир Путин, който обитава почти карикатурно екстремен балон за сигурност.

Политическа звезда

Какво точно е целял Пригожин? Флиртува ли с дефенестрацията? Или той просто е на края на силите си, след като е прекарал месеци на фронтовата линия?

Пригожин бързо се оттегли от коментара си за "дядото", като записа още едно видео, поясняващо, че може да има предвид бившия заместник-министър на отбраната Михаил Мизинцев или началника на Генералния щаб Валери Герасимов (или, което е по-странно, провоенния блогър Наталия Хим).

"Говорих за "дядо" в контекста на това, че не ни дават снаряди, които стоят в складове, а кой може да бъде дядо? Пригожин казва в Telegram. "Вариант номер едно, Мизинцев, който беше уволнен, защото ни даде снаряди и затова сега не може да дава снаряди. Вторият е началникът на Генералния щаб Валерий Василиевич Герасимов, който трябва да осигури снаряди, но ние не получаваме достатъчно снаряди и получаваме само 10%."

Месеци наред шефът на частната военна компания "Вагнер" вижда как политическата му звезда изгрява в Русия, тъй като неговите бойци изглеждаха единствените, способни да осигурят осезаем напредък на бойното поле в изтощителната война в Източна Украйна. Той използва влиянието си в социалните медии, за да лобира за това, което иска, включително тези търсени доставки на боеприпаси, пишат от CNN.

Но на фона на тези успехи, особено в месомелачката в Бахмут, Пригожин съживи и разшири враждата с руското военно ръководство. Хитър политически предприемач, Пригожин се представи като компетентен, безмилостен патриот - в контраст с некадърната военна върхушка на Русия.

Политически мотивиран?

Може да изглежда изненадващо в страна, в която критикуването на военните може потенциално да струва на човек заклинание в затвора, че Пригожин се измъква спокойно след яростните критики към генералите на Путин. Но Путин ръководи това, което често се описва като съдебна система, където вътрешните борби и конкуренцията между елитите всъщност се насърчават да дават резултати, стига "вертикалата на властта" да остане лоялна и да отговаря на държавния глава.

Но онлайн гневът на Пригожин преминава границата на открита нелоялност, казват някои наблюдатели.

В неотдавнашна публикация в Twitter базираният във Вашингтон мозъчен тръст Institute for the Study of War каза: "Ако Кремъл не отговори на ескалиращите атаки на Пригожин срещу Путин, това може допълнително да подкопае нормата в системата на Путин, в която отделни участници могат да се борят за позиции и влияние (и попадане и отпадане на благоволението на Путин), но не може директно да критикува Путин."

Тогава спекулациите се съсредоточават върху това дали Пригожин е политически способен, дали неговите изблици са нещо като хитра измамна операция - или, което е по-тревожно за Путин - дали системата на лоялност, която поддържа Кремъл да работи гладко, започва да се разпада.

"Това не е предназначено да се случи в системата на Путин", каза историкът на Студената война и професор Сергей Радченко от Факултета за напреднали международни изследвания на Джон Хопкинс в скорошна тема в Twitter. "Системата на Путин позволява на миньоните да се атакуват един друг, но никога да не подкопават вертикалата. Пригожин преминава тази линия. Или Путин ще отговори и Пригожин ще бъде препечен, или — ако това не се случи — ще бъде изпратен сигнал направо. Сигнал, че шефът е фатално отслабен. И това е система, която не зачита слабостите."

Тази теория ще бъде тествана през следващите дни, докато битките продължават да бушуват около Бахмут.