Танкове камикадзе: Отчаяни руснаците превръщат бронираните машини в коли бомби

В разгара на украинската контраофанзива руските войски експериментират с нова и порочна тактика: превръщането на бронирани превозни средства в масивни коли бомби.

Едно скорошно видео показва остарял танк, който ръмжи по права пътека към редица дървета, докато взрив не го спира. Изстреляно от земята оръжие като ракетна граната излиза от дърветата, където са позиционирани украинските сили, и удря танка. Ударът отприщва масивна експлозия и взривна вълна, причинена от очевидни вторични взривни устройства.

Танковете камикадзета имат някои прилики с начина, по който бойците на "Ислямска държава" използват коли бомби, за да атакуват конвои и да ужасят враговете си, но тактиката е еднократна, която идва за сметка на използването на танковете за по-ефективни стратегии като бързо обгръщане на врага с превъзходна огнева мощ.

Марк Хертлинг, пенсиониран генерал, който командва американската армия в Европа и сега е военен анализатор в CNN, написа в Twitter: "Напълнете танк с експлозиви, накарайте доброволец да го управлява, насочвайки го към врага и в крайна сметка изскача от него. Каква глупост начин за водене на бронирани операции от руснаците“.

В събота руските войски използваха подобен трик - оборудваха пленена украинска бронирана бойна машина МТ-ЛБ с пет бомби и 3,5 тона експлозив. Експлозивната сила на това превозно самоделно взривно устройство (VBIED) е огромна, но доставянето му е трудно

"На около 300 метра от врага шофьорът постави колата на свободен ход, изпрати я настрани и скочи", каза руски офицер, който ръководи операцията според разказ в руската държавна агенция РИА Новости. Руснаците твърдят, че операцията е убила "значителен" брой украинци, твърдение, което не може да бъде независимо потвърдено.

Едно видео, публикувано от руската държавна агенция ТАСС, показва купето на превозно средство, пълно с бомби и експлозиви.

Видеоклипове на взривове на превозни средства, заснети от руски позиции, показват огромни огнени топки в това, което за руските ултранационалисти може да е по същество военна порнография - но е по-трудно да се прецени какво въздействие имат тези драматични атаки върху фронтовата линия, докато Украйна изтръгва част от територията си.

Разчитането на Русия на тези тактики е показателно.

Както Хюго Кааман, изследовател, който проследява VBIED, посочи: "Коли бомби обикновено се използват от технологично по-ниски сили, които нямат военновъздушни сили, способни да взривят редутите и тежките превозни средства на своите врагове. Русия, разбира се, има мощни военновъздушни сили. Но Украйна ефективно ги принуди да летят далеч от бойното поле, изравнявайки шансовете на земята."

#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.

The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v