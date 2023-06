Бойците на "Вагнер" влезли в Русия и с българско оръжие

Частната военна групировка "Вагнер" използвали българско оръжие по време превземането на Ростов на Дон. Това съобщава анонимен профил в Twitter.

На снимката се вижда един от бойците, който държи картечница Арсенал MG-1M. Според публикацията тя е била закупена от украинските сили от България, а по-късно е заловена от "Вагнер".

#Russia 🇷🇺: A photo of the #Wagner PMC combatants during the cordoning in #Rostov earlier today.

One of the combatants seemingly carries a rather noteable Arsenal MG-1M machine gun.

It was originally purchased by #Ukrainian Forces from #Bulgaria 🇧🇬 and captured by Wagner later. pic.twitter.com/r6Jr73GvfJ