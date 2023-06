Пригожин си тръгна от Ростов с усмивка на лице

След почти 24 часа на напрежение какво ще се случи, ако войниците на "Вагнер" стигнат Москва, Александър Лукашенко договори примирие. Евгений Пригожин се съгласи да отпътува за Беларус, а войниците му могат да преминат в руската армия. Означава ли това, че с "Вагнер" е свършено?

Андрю Д'Аниери от базирания в САЩ мозъчен тръст Atlantic Council казва, че е трудно да се каже какво точно ще се случи, като се има предвид хаотичното и неясно естество на информацията, идваща от Русия.

Той допълва, че отстъплението на "Вагнер" не означава, че всички частни военни компании в Русия също са "отпаднали".

"Въпреки че те са технически незаконни в Русия, видяхме тяхното разпространение през последните 12 месеца", казва той и добавя, че през последния ден е станало ясно "колко малък е кръгът за вземане на решения в Москва" и колко крехък е авторитетът на Владимир Путин.

"Ако сте наблюдавали ситуаицята с главните пропагандисти на Кремъл... имаше много мълчание и незнаене какво да се прави. Изглеждаше така, сякаш не е взето решение как да се отговори."

Hours before this scene, Putin gave a national speech where he called Prigozhin's actions a "stab in the back" that threatened Russia's very statehood. An this is how locals in Rostov saw him off tonight. pic.twitter.com/zQKBEy4yXp — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023

Снощи войниците на "Вагнер" напуснаха Ростов на Дон, а самият Пригожин бе заснет да си тръгва от щаба на командването на южния кръг. Той бе поздравяван от хората като герой, а на лицето му грееше огромна усмивка. Кадри показват, как група цивилни се втурва към колата му за да се ръкуват с него и да го поздравят.

Yevgeny Prigozhin goes to Belarus in a deal brokered by President Alexander Lukashenko of Belarus. Strange day; shocking start, tense ride, surprising end. What happens next is anyone’s guess. Once again, Citizen journalism wins. Video source: Social Media. pic.twitter.com/m7NNuGxMoC — Nnaemeka Mezue (@nmezue) June 25, 2023

Много хора изглеждаха напълно щастливи да видят войниците на "Вагнер" по улиците. Всъщност, празненства избухнаха докато частите се изтегляха от Ростов. Друго видео показва как един от войниците стеля във въздуха, докато хората се радват.