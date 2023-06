След Путин или двойник на Путин, се появи нова задача: Пригожин или двойник на Пригожин е в Санкт Петербург

След бунта на Евгений Пригожин и бойците му от "Вагнер" има повече въпроси, отколкото отговори.

Никой не знае къде са двамата генерали Сергей Суровикин и Валерий Герасимов, като за първия няколко пъти се появи информация, че е бил арестуван, а Кремъл няколко пъти отрече и двамата да са в който и да е затвор в Москва. Факт е обаче, че нито един от тях не е бил виждан публично от събота, нито е правил изявление, което е странно на фона на спекулациите относно това какво се случва с тях.

Появи се поредната доза от спекулации - Владимир Путин ли пътува до Дагестан или един от многото му двойници? Поведението на руския президент беше странно - той прегръща и целува тълпата като рок звезда, а това накара анализаторите да се зачудят, дали това е истинският Путин, който е сменил тактиката, за да се покаже като "човек от народа", или просто двойникът му е отпуснал края прекалено много.

Но не на последно място се нарежда и въпросът: Къде е Евгений Пригожин след края на бунта?

Самолетите му бяха прихванати от FlightRadar да кацат в Беларус, а след това да се отправят към Санкт Петербург. За последно създателят на "Вагнер" беше видян в автомобил, тръгвайки си от Ростов след края на метежа. След това от него се появи само едно гласово съобщение, а президентът Александър Лукашенко обяви, че Пригожин е пристигнал в Минск, а на войниците му е била дадена военна база.

🚨 Prigozhin spotted in Saint Petersburg, Russia today. Putin apparently agreed for him to get all his belongings and assets out by July 1st. Earlier, we reported the FSB returned 4 billion rubles in cash ($47m) they had seized from his office back to Prigozhin. pic.twitter.com/IlCMK89RaE

Онлайн пък се появиха снимки на Пригожин, който се качва на хеликоптер в Санкт Петербург. Според информацията към тях, той е получил позволение да си събере нещата и да се изнесе от Русия до 1 юли. Бившият състезателен пилот Игор Шушко отбелязва в публикация в Twitter, че свободната разходка на Пригожин показва, че не го е страх, че ще бъде убит.

Prigozhin holds all the leverage over Putin and the entire Kremlin. Still a mystery as to how exactly he accomplished that. No fear for his life whatsoever. Prigozhin boarded his helicopter in Saint Petersburg, Russia earlier today. Just days after his coup on Putin. pic.twitter.com/yG7m86hqF1

Вглеждайки се в един конкретен кадър обаче можем да направим заключението, че кадрите са инсценирани и то като оставин на страна факта, че евентуалният Пригожин носи защитна маска. Нещо, което би било крайно необичайно за него.

На една от снимките се вижда как той е хванал вратата на хеликоптера с лявата си ръка, която има здрави пет пръста. На истинския Пригожин обаче му липсва един пръст. Това буди подозрението, че Кремъл е инсценирал снимките, за да повярват хората, че обещанието към лидера на "Вагнер" е спазено и той е в безопасност, докато всъщност истинската му съдба не е ясна.

Photos of "Prigozhin" in St. Petersburg are circulating. Russia gave him until July 1 to finish whatever he needed to do, but…

Prigozhin doesn’t have a half ring finger on his left hand. The person in the picture has all of his fingers. pic.twitter.com/OseJDTC9AK