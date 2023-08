Поредни атаки с дронове над Москва

Руската противовъздушна отбрана е свалила два "бойни дрона" над Московска област, съобщи кметът на града.

"Противовъздушната отбрана свали два атакуващи дрона. Единият е в района на Красногорск, а другият - в района на Части", заяви Сергей Собянин в Telegram, като добави, че службите за спешна помощ реагират.

Love the feeling in the morning, of explosions in Russia during the night🤙🏻#Krasnogorsk, #Moscow:

A morning wake-up call, courtesy of 🇺🇦 #drones. 25 floors scarred, cars wrecked. Remember this, Moscow: Your towering arrogance can be brought down. Today, a building; tomorrow?… pic.twitter.com/bxPu7Xizb3