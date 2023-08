Путин или двойник? Забрави на коя ръка си носи часовника

Забрави ли Владимир Путин, че обикновено носи часовника си на дясната ръка?

Този въпрос си зададоха много потребители в Twitter, където ново видео на руския президент подхрани спекулациите, че той използва двойници за някои от работните си срещи.

На клипа се вижда как Путин поглежда към лявата си ръка в търсене на часовник. Това предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи, които побързаха да отбележат, че руският лидер винаги е носил аксесоара на дясната си ръка.

"Човекът, който прилича на руския диктатор Владимир Путин, изглежда е забравил, че истинският Путин носи часовника си на дясната си ръка", пише в профила си един от коренспондентите на BBC Юън Макдоналд.

"Путин забрави, че носи часовника си на дясната си ръка. Или това не е Путин? Какво става?", пита на свой ред украинският съветник Антон Герашченко.

От NEXTA пък се шегуват: "ФСБ няма ли да научи двойниците на коя ръка си носи часовника?"

"Двойникът на Путин вършеше страхотна работа през цялото това време, но след това се отказа от играта в момента, в който се опита да намери часовника си на лявата си ръка, тъй като истинският Путин носи часовника си на дясната", коментира активистът Игор Шушко.

Putin's double has been doing such a great job all this time and then gave up the game the instant he tried to find his watch on his left hand, since real Putin wears his watch on his right. pic.twitter.com/BdvHwyegls