"Вагнер" отдават почит на Пригожин, в Украйна се радват за смъртта на терорист

Бойци и поддръжници на "Вагнер" отдават почит на Евгений Пригожин на импровизирани мемориали в Русия.

Кадри показват как те през сълзи палят свещи и полагат цветя до снимки на лидера на наемниците пред офисите на Вагнер в Санкт Петербург и Новосибирск.

A #Wagner mercenary realized that there would be no more payments for him. pic.twitter.com/sActqnOSIV