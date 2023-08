Пригожин погребаха тайно, а Уткин - с военни почести

Командирът на ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин (позивен Вагнер) е погребан на мемориалното гробище в Митищи, Московска област, което е доста по-престижно от това, в което положиха лидерът на групировката - Евгений Пригожин.

Фактът, че погребението на Уткин се провежда на гробището сутринта на 31 август, беше съобщен на Msk1.ru от представител на администрацията на гробищата

Роднини на Уткин участваха в церемонията. Присъстваха и военни от ВДВ и руската гвардия, както и един човек в тениска на ЧВК Вагнер, пише телеграм каналът "Внимание, новини".

Освен, че беше положен в по-престижно гробище, Уткин беше изпратен и с военни почести, дори и оркестър.

The Nazi state gave renowned Nazi Dmitry Utkin a funeral with full military honours today.

Prigozhin's left hand man, and actually founder of #Wagner, Utkin may not be written out of history looking at this. Probably Prigozhin wasn't Nazi enough! pic.twitter.com/CqoMIl97FV