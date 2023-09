Сергей Суровикин бе видян за първи път публично след бунта на "Вагнер"

Снимка, публикувана онлайн, изглежда показва руския генерал Сергей Суровикин, който не е бил виждан публично от бунта на наемническата група "Вагнер" през юни.

Твърди се, че генерал "Армагедон" е бил близък до шефа на "Вагнер" Евгений Пригожин, който загина при самолетна катастрофа миналия месец. Още тогава се появи и първата информация, че Суровикин може и да е бил съучастник в бунта.

"Генерал Сергей Суровикин е навън. Жив, здрав, у дома, със семейството си, в Москва. Снимката е направена днес", пише към кандрите известната руска медийна личност Ксения Собчак.

Russian ‘General Armageddon’ seen in first photo since Wagner mutiny

A new photo appearing to show Russian General Sergei Surovikin, who has not been seen in public since a brief mutiny by the Wagner mercenary group in June, has been published on social media by a well-known pic.twitter.com/GZHe5tfGm8