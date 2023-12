Поканиха Роджър Уотърс да живее в Русия, той благодари и ще мисли

Вокалистът на Pink Floyd Роджър Уотърс отговори топло на поканата да се премести в Русия.

На 18 декември той се появи в предаването "60 минути" - социално-политическо токшоу по Русия-1. Негов водещ е Олга Скабеева. Журналистката е най-известният пропагандист на руската държавна медия и е получила прозвището "Желязната кукла на телевизията на Путин" заради критиките си към руската опозиция.

По време на разговора им Скабеева каза на Уотърс, че Русия ще "ви приветства с отворени обятия", ако той реши да се премести в страната. Музикантът използва своята реч пред ООН, за да повтори противоречивото си твърдение, че нахлуването на Русия в Украйна е било "провокирано".

Продължаващата война между Русия и Украйна наближава двугодишната граница. Президентът Владимир Путин започна своята "специална военна операция" през февруари 2022 г. и въпреки че Русия завзе значителна част от украинската територия, тя не успя да постигне целите си. Контраофанзивата на Украйна от лятото насам изглежда е спряла с настъпването на суровата зима и много експерти очакват безизходицата да продължи.

Преди Уотърс беше наричан "апологет на Путин" и беше поканен от Русия да говори пред Съвета за сигурност на ООН след интервю за германски вестник, в което той похвали лидерството на Путин. По време на обръщението си той осъди "незаконната" инвазия на Русия, но също така обвини "провокаторите" на Запад, че са отговорни.

Клип от предаването масово се разпространява в Twitter. Той първо бе публикуван от журналиста на BBC Франсис Скар. Гледан е повече от 791 000 пъти.

Incredible…

Roger Waters has just appeared on Russia's top domestic state TV channel and had a friendly chat with Olga Skabeyeva, a leading Kremlin propagandist who has been wholeheartedly cheering on the invasion of Ukraine ever since Putin announced it last year pic.twitter.com/VA0suC0tBy