Полицаи завардиха мемориали за Навални в Русия

Руски полицаи са пристигнали на мемориали, изградени в памет на Навални, съобщава 7x7, цитиран от Meduza.

В Уляновск хората поднасят цветя на паметника на жертвите на политическите репресии. Цивилни веднага махат цветята и снимат донеслите ги.

В Новосибирск полицията отцепи местния мемориал на жертвите на политическите репресии. Полицейските служители съобщиха, че са получили бомбена заплаха. Малко преди това жена излезе с плакат "Кой е следващият?"

The first flower tributes for Alexei Navalny emerged at the memorials dedicated to the victims of political repression in Belgorod, Ulyanovsk and Kazan.

In Novosibirsk, a woman is out with a poster saying “Who’s next?”

All 📷 from local media pic.twitter.com/eBKPBlvgB0