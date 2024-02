Юлия Навалная в Страсбург: Съпругът ми няма да види красивата Русия от бъдещето

Съпругът ми няма да види красивата Русия от бъдещето. Това заяви Юлия Навалная, която днес държа реч пред Европейския парламент в Страсбург. Тя се качи на сцената под звука на бурни аплодисменти.

Вдовицата на Алексей Навални заяви, че Страсбург е бил любимият му град. Днес тя се е върнала тук, но без семейството си.

Тя заяви, че нейният екип е прекарал седмица в подготовка за погребението на Навални и добави: "Погребението ще се състои вдругиден и все още не съм сигурна дали ще бъде мирно или полицията ще арестува онези, които са дошли да се сбогуват с Алексей."

След това тя се обърна директно към Европейския парламент: "Сега стоя тук, защото вашите избиратели имат важен въпрос. Те ви питат за това и след това вие питате мен. Въпросът е: "Как мога да ти помогна в битката ти?"

Навалная отдели време, за да отбележи две години от началото на войната в Украйна. Тя я описва като "брутална и подла война" и заяви, че целият свят се е притекъл на помощ на Украйна.

"Но изминаха две години, има много изтощение, много кръв, много разочарование, а Путин не е отишъл никъде", коментира тя. Съпругата на Навални добави, че хората вече са свикнали с войната и са започнали да казват: "Е, ще трябва да се споразумеем с Путин“.

"И тогава Путин уби Алексей Навални", продължи тя. Вдовицата твърди, че съпругът й е бил изтезаван в продължение на три години по заповед на Путин - той е бил държан гладен в малка каменна килия, откъснат от света.

"И тогава го убиха. Дори след това малтретираха тялото му и малтретираха майка му", казва тя.

Тя каза, че "убийството" на съпруга й е показало на обществото, че "Путин е способен на всичко и че не можете да преговаряте с него".

Навална добавя, че хората са шокирани от смъртта на съпруга й и са загрижени, че "Путин не може да бъде победен".

"Алексей вдъхновяваше хората въпреки ограниченията, които Путин му поставяше приживе", продължи Навалная.

Когато не го пуснаха по телевизията, той се обърна към Youtube. Когато му беше отказан глас, той излезе със стратегия да отнеме места от партията на Путин.

"Дори в ГУЛАГ на Путин Алексей успя да предаде идеи за проекти, които биха накарали Кремъл да изпадне в паника", казва тя.

Навалная казва, че за да победиш Путин, трябва да станеш новатор.

Тя предупреждава, че Путин не може да бъде наранен от санкции или резолюции, или въз основа на морал и правила.

"Това е отговорът на въпроса. Ако наистина искате да победите Путин, трябва да станете новатор. И трябва да спрете да бъдете скучни. Не можете да нараните Путин с друга резолюция или друг набор от санкции, които не са по-различни от предишните. Не можете да го победите, като си мислите, че той е принципен човек, който има морал и правила", обяснява тя.

Навална каза на парламента, че трябва да се борят с "тази престъпна банда" и казва, че финансовите разследвания вместо дипломатическите методи ще бъдат ключови.

