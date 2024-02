Наистина ли Путин е бил готов да размени Навални за Красиков?

Председателят на борда на директорите на международната ФБК Мария Певчих заяви на 26 февруари, че лидерът на руската опозиция Алексей Навални ще бъде разменен за предполагаемия офицер от ФСБ Вадим Красиков, осъден за убийството на бившия чеченски полеви командир Зелимхан Хангошвили. Официално нито Русия, нито Германия потвърдиха или отрекоха тази информация.

На свой ред западните медии, позовавайки се на свои източници, пишат, че преговорите за размяна на затворници с участието на Навални действително са се състояли. В същото време събеседниците на журналистите не са съгласни на какъв етап са били тези преговори към момента на смъртта на политика.

Според Певчих екипът на Навални от две години работи за размяната на политика с един от руските шпиони, затворени на Запад. В резултат на това в началото на февруари на Путин беше предложено да размени Навални и двама американски граждани, чиито имена тя не назова, за Красиков. Предполага се, че става дума за американеца, бившия морски пехотинец Пол Уилън и кореспондента на The Wall Street Journal Евън Гершкович, които бяха обвинени в шпионаж в Русия.

Руският президент Владимир Путин също намекна за възможна размяна на Красиков с Гершкович в интервю с американския телевизионен водещ Тъкър Карлсън. В същото време той нарече Красиков "човек, който от патриотични чувства ликвидира бандит в една от европейските столици". Тогава руският президент не спомена Навални.

На 15 февруари, каза Певчих, тя е получила информация, че "преговорите са на финалния етап", а на следващия ден Навални почина в колонията "Полярен вълк" в Харп. Германският таблоид Bild написа на 18 февруари, че Навални ще бъде разменен за Красиков. Заместник-официалният представител на германското правителство Кристиане Хофман в коментар за Deutsche Welle след изявлението на Певчих каза: "Ние не говорим открито по тази тема".

Според Financial Times САЩ и Германия са водили преговори за възможна размяна на Навални, но Вашингтон не е направил официално предложение. Източници на вестника, запознати с дискусиите за размяната, казаха, че през последните седмици е имало преговори Русия да освободи Гершкович, Навални и Уилън в замяна на Красиков. Но сега, когато Навални е мъртъв, интересът на Берлин към сделката намаля. "Те нямат предвид никой друг, за когото смятат, че би си струвало да разменят спонсориран от държавата убиец", каза американски служител, който говори с изданието.

Включването на Навални в списъците за обмен, пише вестникът, направи трансфера на Красиков на руските власти много по-приемлив за германското правителство, тъй като лидерът на руската опозиция имаше много поддръжници в Германия. Смъртта на Навални, според германски служител, с когото Financial Times разговаря, направи размяната на Красиков "много по-малко вероятна".

Източник, близък до бизнесмена Роман Абрамович, също каза, че размяната на Красиков сега едва ли е възможна. Според приближените на Навални именно той е предал на Путин предложението за размяна, част от която е освобождаването на руския политик. "Ситуацията с Красиков се влоши значително. Ще бъде трудно да го впишем в някакво споразумение", каза източникът пред Financial Times.

Говорителят на германския канцлер Олаф Шолц не коментира доклада на Financial Times. Представителят на Абрамович също не е отговорил на запитването на вестника. Прессекретарят на Владимир Путин Дмитрий Песков каза пред Financial Times, че "не знае нищо за споразумението относно размяната на Навални с Красиков".

Подготовката на обмен между Навални и Красиков беше потвърдена и от източници на други международни издания. Така Frankfurter Allgemeine Zeitung, позовавайки се на източници, пише, че преговорите "са напреднали много", поради което германското правителство е "особено шокирано" от новината за смъртта на Навални.

Неназован западен служител, запознат с преговорите, каза пред The New York Times, че е имало "ранни дискусии" за възможността за размяна на Навални за Красиков, но преговорите не са били на финалния етап, както твърди Певчих. Събеседникът на CNN също съобщи, че обсъждането на обмен на затворници с участието на Навални и граждани на САЩ е в ранен етап.

Източник на The New York Times потвърди, че освен Навални, Гершкович и Уилън трябвало да бъдат разменени за Красиков, но не е ясно колко са склонни Русия и Германия да сключат такава сделка. В същото време Навални е знаел за дискусиите за възможен обмен, но не е бил запознат с подробностите, каза прессекретарят на политика Кира Ярмиш пред The New York Times. "Той знаеше, че се водят някакви преговори, но не знаеше никакви подробности", каза тя.

На свой ред руски източник на Reuters, запознат с хода на преговорите, твърди, че Навални и съпругата му са знаели, че предстои размяната и са се съгласили политикът да участва в нея. Според събеседника на агенцията размяната на Навални, Гершкович и Уилън за Красиков е трябвало да стане в средата на февруари. Същият източник потвърди думите на Певчих, че бизнесменът Роман Абрамович е участвал в преговорите.

"Първоначално планът предвиждаше размяната само на Гершкович и Абрамович обсъди това с Путин. Единственият, за когото Путин беше готов да го размени, беше Красиков. Но германците бяха категорично против, защото това беше американски проблем. Когато Навални се появи в това отношение, германците все пак се съгласиха", каза източникът на Ройтерс. Според него "всичко е окончателно потвърдено" по време на посещението на Шолц в САЩ на 8-9 февруари и са обсъдени подробности кога и къде ще се състои обменът.

Източник на агенцията, близък до Кремъл, потвърди, че Русия и Западът са постигнали принципни споразумения за размяната на Навални и Гершкович, но точните детайли по сделката все още не са уточнени. В същото време и двата източника на Ройтерс отбелязват, че след смъртта на Навални шансовете за бърза размяна на Гершкович са намалели. "Пак ще търсят варианти, но сега се връщаме към момента на ареста на Гершкович. Няма нищо на масата за преговори", каза един от тях.

Събеседник на Руската служба на BBC, запознат с хода на преговорите, потвърди, че размяната на Красиков за Навални и Гершкович е била обсъждана от група преговарящи от Русия, Германия и САЩ. По думите му преговарящите са се разбрали размяната да стане на 15-16 февруари. В същото време източникът на изданието не знае дали Путин е дал окончателно съгласие за размяната. Въпреки че, според източника, е трудно да си представим, че такъв вариант може да бъде разгледан без предварително обсъждане с президента на Руската федерация.

Екипът на Навални твърди, че Путин е решил да убие политика, когато преговорите са били във финалната фаза. "На Путин беше ясно заявено: единственият начин да се получи Красиков е да се размени с Навални. "О, така", помисли си Путин. "Няма да толерирам Навални на свобода и тъй като те са готови да сменят Красиков по принцип, тогава просто трябва да се отървем от темата за договаряне. След това, ако трябва, го сменете с друг", каза Певчих.

Един от сътрудниците на Навални, Леонид Волков, разкритикува "защитниците на Путин", които след изявлението на Певчих за размяната и предполагаемите причини за убийството на Навални започнаха "да си крещят, че не, той не може да направи това". "Те дори не дочакаха погребението. Ето как трябва да се отървем от Путин. Именно защото според "концепциите" на този свят на ФСБ Путин е прекрачил границата, затова венедиктите от всякакъв вид трябва да изскочат от гащите сега, въпреки факта, че редица водещи световни издания вече потвърдиха какво Мария Певчих каза на всички днес", написа сътрудник на политика в канала му в Telegram.

