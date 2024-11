Борел: Необходимо е повече да инвестираме в мира

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Жозеп Борел разговаря в понеделник с южнокорейския си колега Чо Тае Юл на фона на нарастващата загриженост в Сеул относно изпращането на севернокорейски войски в Русия за нейната война с Украйна, пише Ройтерс.

Борел пристигна в Южна Корея след пътуване до Япония и посети силно укрепената демилитаризирана зона, разделяща двете Кореи, каза дипломатът в публикация в социалната мрежа X.

"Днешното ми посещение на демилитаризираната зона между Република Корея и КНДР е още едно напомняне за необходимостта да инвестираме повече в мира", каза Борел в публикацията, като се позовава на инициалите на официалното име на Севера, Корейска народнодемократична република.

My visit today of the Demilitarised Zone - DMZ - between the Republic of Korea and the DPRK is yet another reminder of the need to invest more in peace.

Great appreciation for work done by @UN_Command and the Neutral Nations Supervisory Commission. pic.twitter.com/GjnmPcRZW8