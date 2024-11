Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в интервю за индийското онлайн издание ANI, че войната в Украйна се удължава, защото първоначално конфликтът е бил само срещу режима в Киев, но с течение на времето е еволюирал в конфликт с НАТО.

"Вече го казах и по друг повод: всичко започна с война срещу режима в Киев, докато вече конфликтът е между Русия и страните от НАТО. По тази причина войната още не е приключила и вероятно по същата причина няма и да приключи скоро“, обясни Песков.

Говорителят на Кремъл все пак поясни, че войната ще свърши тогава, когато Русия постигне целите си.

Припомняме, че отношенията между Москва и Западът в последните дни станаха още по-изострени, докато ядрената реторика от страна на Кремъл стана по-заплашителна, след като САЩ разрешиха на Украйна да използва американски ракети ATACMS срещу цели, дълбоко в територията на Русия.

The war in Ukraine "will take a little bit longer," Kremlin spokesman Dmitry Peskov has said.

In an interview with the Indian ANI news agency, he stated that the war has dragged on as it has turned into a conflict between Russia and NATO.

