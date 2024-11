Какво цели Путин с изстрелването на ICBM по Украйна?

По-рано днес Украйна съобщи, че Русия е атакувала Днепър с междуконтинентална балистична ракета. Западът все още не е убеден, казвайки, че според неговите служби ствата дума за балистична ракета, но не и междуконтинентална. И все пак, ако думите на Украйна са истина, Днепър ще е първият град в човешката история, ударен от ICBM.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира обвинението на Киев в четвъртък сутринта. Песков каза, че "няма какво да каже" и насочи репортерите към руската армия, когато беше попитан за ракетата.

Но какво цели Владимир Путин, ако все пак е наредил ICBM да полети към Украйна?

Предупреждение, че може да стигне Киев

Изборът на Русия да атакува Днепър може да бъде предупреждение, че може да се насочи и към украинската столица Киев,. Тази теория представи американският генерал-майор в оставка Марк Маккарли"

"Може да се каже, че Русия е стреляла първа по Днепър като изявление, в което се предполага, че ако Украйна не се откаже от използването, да кажем, наскоро предоставените ATACMS (американски ракети с по-голям обсег) от САЩ и Storm Shadowsот Великобритания, че Русия ще използва същата междуконтинентална балистична ракета с по-голям обсег и ще удари Киев", каза той пред CNN.

Украйна изстреля ракети, произведени от САЩ и Великобритания, срещу Русия за първи път тази седмица.

‼️ The Ukrainian city of Dnipro became the first city in human history to be struck by an intercontinental ballistic missile. It is a historic turning point. An intercontinental ballistic missile used not on a firing range, but against a city of a million people. pic.twitter.com/TyXjY3TjFz

МакКарли, който говори от Киев, каза, че рано сутринта в града е имало сирени, които съответстват на изстрелването на евентуалната междуконтинентална балистична ракета.

"Сирените в крайна сметка свършиха, но все пак хората останаха скрити в мазетата и бункерите, защото това просто създава огромно количество страх", каза той. "Това е, което руснаците искаха - страх сред тези, които живеят и оцеляват."

Послание към Запада

Възможната употреба на междуконтинентална балистична ракета (ICBM) от страна на Русия е послание към Запада, че тя има по-големи възможности от тези, които вече е показала.

От известно време Западът е загрижен от реципрочна руска ескалация във войната. Тази седмица както американските, така и британско-френските ракети бяха изстреляни срещу Русия от Украйна, след като президентът на САЩ Джо Байдън даде на Киев разрешение да използва американски ракети с по-голям обсег.

На свой ред президентът Владимир Путин актуализира ядрената доктрина на Русия - по нюансиран начин, но все пак прецизира политиката им за понижаване на прага за използване.

Няма индикации, че потенциалната междуконтинентална балистична ракета, която Русия е изстреляла около 5 часа сутринта местно време, е била ядрено оръжие и няма доказателства, че през нощта е наблюдавана ядрена експлозия. Подобно събитие би предизвикало съвсем различна реакция в Киев и на Запад.

Но също така е забележително, че посолствата на САЩ, Гърция и Испания в Киев затвориха в сряда. Възможно е те да са били уведомени за възможно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета от Русия и да са взели предпазни мерки - една ядрена сила, когато използва ракета като тази, може да избере да предупреди други ядрени сили по изключително провокативен начин.

"Това, което руснаците са направили тук, е да свалят ядрените бойни глави от ракетата и да я изстрелят или като инертна ракета без нищо по нея, или може би с някаква конвенционална бойна глава", казва Малкълм Дейвис, старши анализатор в Australian Институт за стратегическа политика. пред CNN.

Той потвърждава, че използването на мощното оръжие с голям обсег може да е имало за цел да изпрати сигнал на Запада, след като тази седмица Украйна изстреля американските ATACMS и британско-френските ракети Storm Shadow за първи път дълбоко в Русия.

BREAKING:

Ukrainian Air Force confirmed the use of ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) by Russia on Dnipro city at 5AM local time.

Marking possibly the first recorded use of an ICBM in a conflict.

The bright stripes you see are MIRVs or re-entry vehicles coming down. pic.twitter.com/6qCdyS9LPc