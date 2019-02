Да надникнем в "Тайният живот на Вера"

Най-новият филм на режисьора Тонислав Христов може да гледаме по време на 23-ото издание на София Филм Фест. "Тайният живот на Вера" ("The Magic Life of V") е селектиран в секцията "Generation 14 plus" на 69-ия Международен кинофестивал в Берлин, където ще се състезават 62 филма. Най-новият филм на Тонислав Христов беше показан за първи път в документалния конкурс на най-значимия фестивал за независимо кино – "Сънданс".

Това е втори пореден пробив за режисьора там, след като през 2017 година "Пощальонът" също попадна в документалната селекция на форума и спечели наградата за "най-добър документален филм" на Balkans and Caucasus Observatory в Триест (Италия).

Кинотворбата ни запознава с Вера, която е преследвана от детските си травми и се опитва да придобие независимост чрез различни роли, които играе в живота. Тонислав Христов се среща с нея на премиерата на филма си "Любов и инженерство“. Вера е добра приятелка на главния герой. Режисьорът и тя се заговарят на тема ролеви игри и постепенно се сприятеляват. В течение на времето се оказва, че с игрите Вера се опитва да пребори психически травми в детството си от агресивния си баща, който е алкохолик.

"Заинтересува ме нейното хоби – LARP-инг. Live action role playing – ролеви игри с живи хора. И в България се практикуват, - разказва Тонислав Христов. – Във филма Вера споделя как тези игри са ѝ помогнали да се срещне с баща си, когото не е виждала от години. Нейните герои в игрите са силни жени, които взимат всичко в свои ръце и се борят с демони, мутанти. Силата, която взима от тях, влиза на практика в реалния ѝ живот, с хората около нея“, допълва режисьорът.

"Дворците на народа“ е дело на творческия тандем Борис Мисирков и Георги Богданов, който с времето доказа, че може да прави филми във всеки жанр и стил. Мартичка Божилова, продуцент на филма, споделя, че това е продукция, издържана изцяло в стила на компанията "Агитпроп", която стои зад хитове като "Георги и пеперудите" (2005) и "Проблемът с комарите и други истории" (2007).

Копродукцията между България, Германия и Румъния е заснета в пет държави от бившия Източен блок на Европа, като оригинален опит да се "простим“ с комунизма чрез един мащабен епос за най-представителните сгради за този политически строй – Двореца на Чаушеску в Румъния, сградата на Московския държавен университет, Националният дворец на културата в София, Палата Федерация в Белград и несъществуващият вече Дворец на републиката в Берлин.

"Дворците на народа" е опит за философско осмисляне на наследството и реалността, в която живеем вече 30 години след 1989. Филмът печели наградата на публиката на фестивала в Лайпциг, където бе неговата световна премира, и до момента е селектиран за участие в над 15 фестивала по света, като на 23-тия София Филм Фест е българската премиера на филма.