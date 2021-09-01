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71-годишен блудствал с непълнолетно момиче в автобус в София

Мъжът е бил осъждан многократно
1 сеп 2021 14:50, Ния Христова
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71-годишен блудствал с непълнолетно момиче в автобус в София
Снимка: БГНЕС
Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 71-годишен мъж, който е блудствал с непълнолетно момиче.
 
На 30 август около 20:50 часа в софийския ж.к. "Дружба", в автобус от градския транспорт С.К. е извършил действия с цел "да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление" по отношение на 16-годишно момиче, съобщи Bulgaria ON AIR.
 
Обвиняемият се възползвал от безпомощното състояние - момичето се е разтреперило от страх и се вцепенило, съобщават още от прокуратурата.
 
Подобно престъпление се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.
 
Установено е, че мъжът е осъждан многократно и предвид криминалното му минало и опасността обвиняемият да извърши друго престъпление, наблюдаващият прокурор е постановил задържане за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".
 
 
 
 
 
 
По публикацията работи: Ния Христова

36
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Напиши коментар Коментари
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Я па я..! преди 19 минути
Извратеняци всякакви. Така Слави спечели изборите.
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Анонимен преди 54 минути
В София всичко е възможно.
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Анонимен преди 1 час
Да му се изкашля някой с корона и да не го лекуват после... Но то пък короната не е чак толкова смъртоносна... Да можеше да избива такива...
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Анонимен преди 1 час
Да не е било обратното?
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Анонимен преди 1 час
Този дядка е се.ксуален маниак. Подобно на алкохолиците, целият живот на сексуално пристрастените се управлява от постоянното желание за връзка с търсен обект.Психиката им е трайно увредена. Само върху деца имат пълен контрол. По- зряла жена ще го направи на дроб сърма. Но, момичето се е смутило и губи контрол над дърт.ака.ЗАТВОР ЗА ДЯДКАТА
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Анонимен преди 1 час
До АнонименИЛИ НА СЛАВИ И ТОШКО АФРИКАНСКИ
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72 годишен преди 1 час
Браво на старчока. Впрочем, на стари години знае ли човек какво може да му се парализира. D:
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Анонимен преди 1 час
Този 100 на 100 е от платените избиратели на ГЕРБ. Момичето се е вцепенило от страх, защото знае, че те са недосегаеми.
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Асан преди 1 час
Да не е бръкнал под полата :)))
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аве да преди 2 часа
Тез ко искат да кажат ве, чи му дават мин. 2г задет му станал на толкова години вместо да му дадът медал? А малката дрисла 100 е била гола до кръста, и на запад такива като нея плащат куфари с пари да духат на такива за наследство. *** пародията..
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Борисчо преди 2 часа
Айде айде. Голяма драма. Още от Живково време имаше такива по рейсовете. Скръцваш му със зъби и изчезва. Страхливи са като плъхове
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Баче Кике преди 2 часа
Отговорът на прокуратурата, който ни интересува "Установено е, че мъжът е осъждан многократно и предвид криминалното му минало и опасността обвиняемият да извърши друго престъпление, наблюдаващият прокурор е постановил нехуманна евтаназия в срок до 72 часа.
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Анонимен преди 2 часа
И кой е бил свидетел на това? На основата на какво срестувате човека? Какви действия е извършил?
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АК-47 преди 2 часа
Значи, който ми е сложил (-), е същият ивратеняк или пореден педофил...
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Анонимен преди 2 часа
"мъжът е осъждан многократно" за пореден път го казвам, абсурдно е да има закони, според които педофилите да не получават доживотен затвор. Такава опция не трябва да има.
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АК-47 преди 2 часа
В този автобус не е ли имало хора, не е било толкова късно, и да го пребият извратеняка.
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анонимен преди 2 часа
Добре де толкова ли е нямало други хора в този автобус, пък и шофьора не вижда и не чува ли???
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баба Пена преди 2 часа
аМИ ОДРЕЖЕТЕ МУ ИНСТРУМЕНТАИ И ЩЕ СЕ КРОТНЕ
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