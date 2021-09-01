71-годишен блудствал с непълнолетно момиче в автобус в София

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 71-годишен мъж, който е блудствал с непълнолетно момиче.

Bulgaria ON AIR. На 30 август около 20:50 часа в софийския ж.к. "Дружба", в автобус от градския транспорт С.К. е извършил действия с цел "да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление" по отношение на 16-годишно момиче, съобщи

Обвиняемият се възползвал от безпомощното състояние - момичето се е разтреперило от страх и се вцепенило, съобщават още от прокуратурата.

Подобно престъпление се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Установено е, че мъжът е осъждан многократно и предвид криминалното му минало и опасността обвиняемият да извърши друго престъпление, наблюдаващият прокурор е постановил задържане за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".