Иновативни идеи за устойчиво бъдеще събраха лектори от Централна и Източна Европа в София

Възможностите за подкрепа на пилотни проекти за устойчиво развитие представиха корпоративни лидери и стартъп инвеститори на форума "Corporate Venturing in SEE for Sustainable Startups" в четвъртък, 26 януари 2023 г., в София. Инициатори на събитието са „Софийска вода“, част от „Веолия“, и платформата за иновации „The Recursive“. Форумът събра лектори в областта на корпоративните иновации, рисковото инвестиране и създаването на компании за чистите технологии от България, Полша и Германия.

"Иновативните решения и подкрепата им имат важно значение за екологичната трансформация на икономиките“, заяви изпълнителният директор на Веолия за България - г-н Франсоа Деберг, който беше един от водещите лектори на конференцията. Веолия в България създаде устойчива политика за подкрепа на иновативни и „зелени“ технологични решения като средство за укрепване на българската стартъп екосистема. Интересът към тази инициатива на „Веолия България“ се засилва, като това създава допълнителна стойност за обществото.

По време на форума Любомир Филипов, директор "Стратегически партньорства и регулиране" в "Софийска вода" АД коментира, че "подкрепата за стартиращите компании не трябва да бъде еднократно действие. Необходими са дългосрочни, съвместни усилия между корпоративната среда, фондовете за рисков капитал и държавата.“

Във фокуса на дискусиите на "Corporate Venturing in SEE for Sustainable Startups" бяха добрите практики на партньорство между големите корпорации, иновативни стартиращи компании и фондове за рисков капитал. Специален панел беше посветен и за презентации на проекти в областта на устойчивото развитие, които вече са реализирани съвместно с корпоративни иноватори.