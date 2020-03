Тежка катастрофа на Формула 3. Този път няма жертви

И тази седмица Формулата не се размина без спиращи дъха моменти. По време на Формула 3 болидът на 19-годишният Алекс Перони излетя от пистата.

Австралийският пилот изпусна един от завоите на "Монца" и претърпя ужасяваща катастрофа - след като излетя, колата му се превъртя няколко пъти и се приземи по таван в предпазните огради. Изненадващо, австралиецът излезе от автомобила сам. Той се отдалечи от колата, а малко по-късно бе откаран в болница.

От Формула 3 разкриват, че Перони няма тежки травми, но прегледа му от лекар в болница е бил задължителен след подобна катастрофа.

В края на 2018 година отново Формула 3 видя една от най-тежките катастрофи и отново като по чудо пилотът остана невредим.

Peroni is very lucky to escape severe injuries after this horrific crash. #F3 (via @darcyf1) pic.twitter.com/9iz2GQSh5g