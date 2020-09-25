Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

ЦСКА-София играе срещу Базел, Лудогорец – Динамо Брест

Ясни са всички двойки в плейофите на Лига Европа
25 сеп 2020 08:10, Елка Василева
7
ЦСКА-София играе срещу Базел, Лудогорец – Динамо Брест
Снимка: lap.bg

Всички двойки в плейофите на Лига Европа вече са ясни. ЦСКА ще гостува на Базел, който елиминира Анортозис след победа 3:2 в Швейцария. За Лудогорец предстои визита на Динамо Брест. Победителите отново ще се определят в един мач. Срещите са насрочени за 1 октомври.

Ето двойките в плейофа:

Шампионски поток:

Йънг Бойс (Швейцария) - Тирана (Албания)
Динамо Загреб (Хърватия) - Флора Талин (Естония)
ЧФР Клуж (Румъния) - КуПС (Финландия)
Арарат-Армения (Армения) - Цървена звезда (Сърбия)
Динамо Брест (Беларус) - ЛУДОГОРЕЦ (България)
Сараево (Босна и Херцеговина) - Селтик (Шотландия)
Легия (Полша) - Карабах (Азербайджан)
Дъндолк (Ирландия) - Клаксвийк (Фарьорски острови)

Основен поток:

Апоел Беер Шева (Израел) - Виктория Пилзен (Чехия)
Розенборг (Норвегия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)
АЕК Атина (Гърция) - Волфсбург (Германия)
Базел (Швейцария) - ЦСКА-СОФИЯ (България)
Спортинг Лисабон (Португалия) - ЛАСК Линц (Австрия)
Шарльороа (Белгия) - Лех Познан (Полша)
Рио Аве (Португалия) - Милан (Италия)
Копенхаген (Дания) - Риека (Хърватия)
Малмьо (Швеция) - Гранада (Испания)
Тотнъм (Англия) - Макаби Хайфа (Израел)
Слован Либерец (Чехия) - АПОЕЛ Никозия (Кипър)
Стандард Лиеж (Белгия) - МОЛ Фехервар (Унгария)
Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) - Галатасарай (Турция)
 

Спортни новини четете на Gol.bg
 

По публикацията работи: Елка Василева

7
Още по темата: БазелЛудогорецЛига ЕвропаЦСКА-СофияДинамо Брест
Още от НОТИФИКАЦИИ
ЦСКА елиминира Б36 и мечтае за групите на Лига Европа
Още от Спорт
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
5
0
 
0
 
! Отговори
муспи преди 1 час
Това не е европейско, а световно - участват и израелски отбори. Щом така, изсраел си иска българската територия, като земя дядена му от бога.
4
2
 
3
 
! Отговори
отговор преди 2 часа
ЦСКА минус София е Литекс, съкратено ЦСКАЛ.
3
2
 
2
 
! Отговори
Див Петел преди 3 часа
Ей ся се наиграха Литекс.
2
6
 
7
 
! Отговори
Д.А. преди 5 часа
***, в заглавието си се справила, но в самата статия моля изписвай името на преименувания литекс правилно, а именно с тире. Благодаря.
1
4
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 6 часа
Е па само ЦСКА обичаме!
Виж всички

Investor

ЕК обжалва решението на съда по казуса Apple-Ирландия
Еврокомисарят Маргрете Вестагер настоява, че американската компания трябва да плати 13 млрд. евро да...
Goldman Sachs обяви песото за най-атрактивната валута след коронакризата

BGONAIR

Отстраниха депутат от парламента, целунал женски гърди на онлайн заседание (видео)
КАТ стартира акция около детските градини и училищата

BLOOMBERGTV

Българска компания предлага софтуерно решение за увеличаване на клиентската лоялност
Очаква ни голмайсторска битка между Меси и Суарес

GOL

Феновете на Левски изкупиха билетите за Ботев Пловдив
Гол! Суперкупа! Сбогом! Ще спечели ли Байерн шест трофея?

AUTOMEDIA

Добитъкът замърсява повече от автомобилите
За правото да купиш бъдещ модел на Porsche вече се наддава

TIALOTO

Никол Шерцингер ни вдъхновява да носим жълто
Горещо, по-горещо, Дженифър Лопес и Малума!

PULS

Последиците от тежките раници при децата
Препоръки за избор на раница
Как да промени храненето си жената за намаляване симптомите на менопаузата?

AZ-JENATA

Модни идеи в пепит (галерия)
Класически разкош в ново звучене
Проф. Павел Стоев: Запомнящите се неща са тези, които сам намираш

TEEN

3 типа рокли, които ще са модерни през есента
Вижте какво да носите
Меган Маркъл и Хари мислят за второ бебе
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2020 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2020 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |