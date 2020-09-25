ЦСКА-София играе срещу Базел, Лудогорец – Динамо Брест

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Снимка: lap.bg
Всички двойки в плейофите на Лига Европа вече са ясни. ЦСКА ще гостува на Базел, който елиминира Анортозис след победа 3:2 в Швейцария. За Лудогорец предстои визита на Динамо Брест. Победителите отново ще се определят в един мач. Срещите са насрочени за 1 октомври.
Ето двойките в плейофа:
Шампионски поток:
Йънг Бойс (Швейцария) - Тирана (Албания)
Динамо Загреб (Хърватия) - Флора Талин (Естония)
ЧФР Клуж (Румъния) - КуПС (Финландия)
Арарат-Армения (Армения) - Цървена звезда (Сърбия)
Динамо Брест (Беларус) - ЛУДОГОРЕЦ (България)
Сараево (Босна и Херцеговина) - Селтик (Шотландия)
Легия (Полша) - Карабах (Азербайджан)
Дъндолк (Ирландия) - Клаксвийк (Фарьорски острови)
Основен поток:
Апоел Беер Шева (Израел) - Виктория Пилзен (Чехия)
Розенборг (Норвегия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)
АЕК Атина (Гърция) - Волфсбург (Германия)
Базел (Швейцария) - ЦСКА-СОФИЯ (България)
Спортинг Лисабон (Португалия) - ЛАСК Линц (Австрия)
Шарльороа (Белгия) - Лех Познан (Полша)
Рио Аве (Португалия) - Милан (Италия)
Копенхаген (Дания) - Риека (Хърватия)
Малмьо (Швеция) - Гранада (Испания)
Тотнъм (Англия) - Макаби Хайфа (Израел)
Слован Либерец (Чехия) - АПОЕЛ Никозия (Кипър)
Стандард Лиеж (Белгия) - МОЛ Фехервар (Унгария)
Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) - Галатасарай (Турция)