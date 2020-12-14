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Барселона - ПСЖ е дербито в 1/8-финалите в Шампионската лига

Челси - Атлетико Мадрид е другият любопитен мач в турнира
Обновена: 14 дек 2020 13:31 | 14 дек 2020 13:28, Красимир Ангелов
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Барселона - ПСЖ е дербито в 1/8-финалите в Шампионската лига
Снимка: БГНЕС

Барселона срещу ПСЖ е дербито в осминафиналите на Шампионската лига. Това стана ясно след тегления преди минути жребий.

В друг интересен мач един срещу друг се изправят Атлетико Мадрид и Челси. Хегемонът в турнира Реал Мадрид пък ще срещне италианския Аталанта, а настоящият носител на трофея Байерн Мюнхен - римския Лацио.

Ето всички осминафинални двойки:

Борусия Мьонхенгладбах - Манчестър Сити

Лацио - Байерн Мюнхен

Атлетико Мадрид - Челси

РазенБалшпорт Лайпциг - Ливърпул

Порто - Ювентус

Барселона - ПСЖ

Севиля - Борусия Дортмунд

Аталанта - Реал Мадрид

Всичко за жребия четете в Gol.bg

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Юсуф помака преди 25 минути
И на 1689\финалите Домусчиев и Пеевски щели да си мерят тoпкитe!
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Анонимен преди 26 минути
Какъв късмет за Реал ? Гледал ли си мач на Аталанта ?
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Анонимен преди 32 минути
Еее и пак късмет за Реал Мадрид. Нещо много голям късмет имат последните 10 години в жребия, особено ако са показали слаба игра. Късмет, дали ?!
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Анонимен преди 37 минути
Прословут късмет за Реал.Ливърпул и Юве без проблеми.
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Анонимен преди 37 минути
Бурса пак ще се издънят грандиозно!
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Анонимен преди 45 минути
Барселона приключват рано рано този сезон и Меско пак ще иска да си ходи.
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име преди 57 минути
Не исках Лацио. Аутсайдери са и това ги прави много опасни и непредвидими!
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