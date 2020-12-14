Барселона - ПСЖ е дербито в 1/8-финалите в Шампионската лига

|
Снимка: БГНЕС
Барселона срещу ПСЖ е дербито в осминафиналите на Шампионската лига. Това стана ясно след тегления преди минути жребий.
В друг интересен мач един срещу друг се изправят Атлетико Мадрид и Челси. Хегемонът в турнира Реал Мадрид пък ще срещне италианския Аталанта, а настоящият носител на трофея Байерн Мюнхен - римския Лацио.
Ето всички осминафинални двойки:
Борусия Мьонхенгладбах - Манчестър Сити
Лацио - Байерн Мюнхен
Атлетико Мадрид - Челси
РазенБалшпорт Лайпциг - Ливърпул
Порто - Ювентус
Барселона - ПСЖ
Севиля - Борусия Дортмунд
Аталанта - Реал Мадрид