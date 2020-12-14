Барселона - ПСЖ е дербито в 1/8-финалите в Шампионската лига

Барселона срещу ПСЖ е дербито в осминафиналите на Шампионската лига. Това стана ясно след тегления преди минути жребий.

В друг интересен мач един срещу друг се изправят Атлетико Мадрид и Челси. Хегемонът в турнира Реал Мадрид пък ще срещне италианския Аталанта, а настоящият носител на трофея Байерн Мюнхен - римския Лацио.

Ето всички осминафинални двойки:



Борусия Мьонхенгладбах - Манчестър Сити



Лацио - Байерн Мюнхен



Атлетико Мадрид - Челси



РазенБалшпорт Лайпциг - Ливърпул



Порто - Ювентус



Барселона - ПСЖ



Севиля - Борусия Дортмунд



Аталанта - Реал Мадрид

Всичко за жребия четете в Gol.bg