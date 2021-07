Ирландски атлет развенча мита, че леглата в Олимпийското село са "антисекс"

Ирландският гимнастик Рис МакКленаган получи благодарности след като развенча "мита", че може да е имало скрит мотив за картонените легла в олимпийското село.

Олимпийските игри в Токио отдадоха приоритет на устойчивите мерки. Електричеството ще идва от възобновяеми източници, олимпийската факла е направена от алуминиеви отпадъци, а медалите - от рециклирани потребителски устройства.

Сред спортистите обаче имаше подозрения относно леглата, които са направени от рециклируем картон.

През последните дни в интернет се появиха статии, които предполагаха, че леглата са направени от картон, за да се сринат под тежестта на повече от един човек, като това да има за цел насърчи социалното дистанциране. Производителите казват, че леглата могат да издържат 200 кг.

Американският бегач Пол Челимо заяви в социалните мрежи, че леглата са картонени, "за да се избегне интимност сред спортистите". Това накара медиите да ги нарекат "антисекс легла".



Но 21-годишният МакКленаган от отбора на Ирландия получи благодарности от официалния акаунт на Олимпийските игри в Twitter, тъй като в свое видео той оспори това твърдение.

Във видеоклип, в който той тества собственото си легло, скачайки върху него, МакКленаган каза, че медийните публикации, че те са конструирани, за да "се разбиват при всяко внезапно движение", е "фалшива новина".

Акаунтът на Олимпиадата му отговори в Twitter: "Благодаря, че развенчахте мита. Чухте го първо от гимнастика на Ирландия Рис МакКленаган - устойчивите картонени легла са здрави!"

