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Ясен Петров викна 9 "чужденци" за световните квалификации

Групата ще бъде допълнена от играещите в родната Първа лига
17 сеп 2021 15:00, Красимир Ангелов
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Ясен Петров викна 9 "чужденци" за световните квалификации
Снимка: Lap.bg

Националният селекционер Ясен Петров повика 9 футболисти, състезаващи се зад граница, за предстоящите световни квалификации.

На 9 октомври "лъвовете" гостуват срещу Литва във Вилнюс, а три дни по-късно посрещат Северна Ирландия на стадион "Васил Левски" в столицата.

Включените в групата легионери са Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Васил Божиков (Слован Братислава, Словакия), Кристиян Малинов (Льовен, Белгия), Валентин Антов (Монца, Италия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Илиев (Асколи, Италия), Илиан Илиев (Аполон Лимасол, Кипър), Мартин Луков (Ал-Тай, Саудитска Арабия) и Димитър Велковски (Серкъл Брюж, Белгия).

Допълнително ще бъдат обявени и имената на играчите от българското първенство, които ще допълнят групата за предстоящите двубои.

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 2 часа
а КАМБУРЧЕТО не си викнал и ти си като другите гледаш да се харесаш на някой
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11 преди 2 часа
До Анонимен-1 и този като петтактов младенов,се прави вече на голямата работа,но скоро,ще му сложат пет камъка в раницата,и ще го засилят ,към София.
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Анонимен преди 3 часа
не е истина тоя как с е разрева след мача с Литва! доживяхме да ревем на победа над Литва! Ако бием С. Ирландия, му пригответе гърне, щото сигурно ще се на...ере!
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