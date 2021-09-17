Ясен Петров викна 9 "чужденци" за световните квалификации

Националният селекционер Ясен Петров повика 9 футболисти, състезаващи се зад граница, за предстоящите световни квалификации.



На 9 октомври "лъвовете" гостуват срещу Литва във Вилнюс, а три дни по-късно посрещат Северна Ирландия на стадион "Васил Левски" в столицата.



Включените в групата легионери са Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Васил Божиков (Слован Братислава, Словакия), Кристиян Малинов (Льовен, Белгия), Валентин Антов (Монца, Италия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Илиев (Асколи, Италия), Илиан Илиев (Аполон Лимасол, Кипър), Мартин Луков (Ал-Тай, Саудитска Арабия) и Димитър Велковски (Серкъл Брюж, Белгия).



Допълнително ще бъдат обявени и имената на играчите от българското първенство, които ще допълнят групата за предстоящите двубои.



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