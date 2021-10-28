Клубове от Бургас с най-много медали от Национална купа по киокушин "Верея"

Бургаските клубове "Сентоки" и "Гладиатор" завоюваха най-много медали на турнира по карате киокушин за Национална купа "Верея". Надпреварата, която бе за деца до 12 г. и до 14 г. – кумите, се проведе на 24-ти октомври в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора. Участваха 134 състезатели от 25 клуба от цялата страна.

Организатор на силния турнир, който се провежда от 1989 г. без прекъсване насам, е спортен клуб "Аскен" (Стара Загора) и Българска карате киокушин федерация (БККФ). Битките се проведоха в 20 категории в две възрастови групи, съобщава Boec.bg.

Състезателите на "Сентоки" се отличиха сред клубовете с най-много отличия – общо 14. Освен това те излъчиха и най-много титли от всички – 6 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала. След тях по брой призови места се нареди друг клуб от Бургас – „Гладиатор“, който завърши с 2 първи, 3 втори и 4 трети места или общо 9 медала. С медал по-малко, но също с две шампионски титли, завърши „Оками дожо“ – 2 златни, 3 сребърни, 3 бронза. Така тимът от Асеновград влезе в топ 3 на най-добрите отбори.

Организаторите по традиция раздадоха и индивидуални награди, като четири клуба имаха свой представител. За "Най-техничен състезател" бяха отличени Илия Топал от „Сентоки“ (Бургас) при момчетата и Диана Харизанова от "Боец" (Пловдив). За „Висок боен дух“ бяха наградени Костадин Бояджиев от „Катана“ (Велико Търново) и Зорница Пачева „Шогун“ (София).

Главен съдия на турнира бе Шихан Асен Асенов, а секретар Сенсей Пролет Василева. Схватките следяха 25 арбитри.



Ето и всички медалисти по категории:

МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 30 кг.)

1 Иван Горчев Сентоки – Бургас

2 Георги Вълчанов Икигай – Бургас

3 Каан Кадир Гладиатор – Бургас

3 Васил Манолов Икигай – Бургас

МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 35 кг.)

1 Илия Топал Сентоки – Бургас

2 Каан Акиев Нихонто – Варна

3 Алекс Видев Армеец – София

3 Пламен Илиев Нихонто – Варна

МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)

1 Божидар Николов Гладиатор – Бургас

2 Денислав Авджиев Гладиатор – Бургас

3 Радислав Радев Цунами – Чирпан

3 Борислав Владимиров Дуло – Перник

МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)

1 Светослав Димитров Катана – Велико Търново

2 Виктор Василев Катана – Велико Търново

3 Иван – Ростислав Димитров Нихонто – Варна

3 Ивайло Кичуков Сентоки – Бургас

МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)

1 Пресиан Иванов Армеец – София

2 Евгени Команов Боец – Пловдив

3 Стоян Саваков Сентоки – Бургас

3 Джем Ариф Сенши-до – Ловеч

МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 55 кг.)

1 Пламен Дишков Сентоки – Бургас

2 Кристиян Михайлов Икигай – Бургас

3 Тургай Исмаил Гладиатор – Бургас

3 Валентин Стоев Гладиатор – Бургас

МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (над 55 кг.)

1 Шабан Шабан Гладиатор – Бургас

2 Георги Статев Сентоки – Бургас

3 Богомил Жечев Оками дожо – Асеновград

3 Йоан Романов Академик – Свищов

МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 35 кг.)

1 Росица Вангелова Оками дожо – Асеновград

2 Катерина Вангелова Оками дожо – Асеновград

3 Дилек Мустафа Сентоки – Бургас

3 Паолина Иванова Сенши-до – Ловеч

МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)

1 Ивет Иванова Сентоки – Бургас

2 Габриела Димитрова Сентоки – Бургас

3 Мария Иванова Цунами – Чирпан

3 Анна Петрова Цунами – Чирпан

МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)

1 Рая Иванова Сентоки – Бургас

2 Хужеста Насратуллах Сентоки – Бургас

3 Емай Майслингер Дойчев 2020 – Ямбол

3 Невена Велкова Оками дожо – Асеновград

МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (над 45 кг.)

1 Зорница Пачева Шогун – София

2 Диана Георгиева Оками дожо – Асеновград

3 Виктория Бришимова Оками дожо – Асеновград

3 Илияна Георгиева Академик – Свищов

МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)

1 Денислав Либов Сентоки – Бургас

2 Мустафа Хюсеин Гладиатор – Бургас

3 Николай Димитров Сентоки – Бургас

МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)

1 Владимир Маринов Нихонто – Варна

2 Йово Йорданов Дуло – Перник

3 Звездомир Кутов Икигай – Бургас

3 Васил Василев Киокушин – Левски

МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)

1 Стефан Калчев Сейкен – Добрич

2 Пресиан Трифонов Катана – Велико Търново

3 Денислав Илиев Надежда – Габрово

3 Димитър Иванов Нуките – Добрич

МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 55 кг.)

1 Георги Геориев Икигай – Бургас

2 Георги Вълков Гарю – Варна

3 Дейвид Нейков Аскен – Стара Загора

3 Ефе Мехмед Гладиатор – Бургас

МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 60 кг.)

1 Костадин Бояджиев Катана – Велико Търново

2 Генчо Вътев Шампион – Първомай

3 Антон Угренов Сентоки – Бургас

3 Христо Иванов Оками дожо – Асеновград

МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (над 60 кг.)

1 Неджми Бозов Оками дожо – Асеновград

2 Атанас Апостолов Гладиатор – Бургас

3 Александър Станчев Гладиатор – Садово

3 Борис Младенов Армеец – София

МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)

1 Александра Бондокова Надежда – Габрово

2 Денис Иванова Надежда – Габрово

3 Александра Николова Киокушинкай – Плевен

МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)

1 Йоанна Дафинкичева Армеец – София

2 Гергана Гарабедян Икигай – Бургас

3 Ангелина Тончева Шампион – Първомай

3 Наталия Бояджиева Катана – Велико Търново

МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (над 50 кг.)

1 Диана Харизанова Боец – Пловдив

2 Александра Иванова Оками дожо – Асеновград

3 Тони Игнатова Гладиатор – Садово

3 Никол Вътева Шампион – Първомай