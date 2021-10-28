Клубове от Бургас с най-много медали от Национална купа по киокушин "Верея"

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Снимка: Boec.bg
Бургаските клубове "Сентоки" и "Гладиатор" завоюваха най-много медали на турнира по карате киокушин за Национална купа "Верея". Надпреварата, която бе за деца до 12 г. и до 14 г. – кумите, се проведе на 24-ти октомври в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора. Участваха 134 състезатели от 25 клуба от цялата страна.
Организатор на силния турнир, който се провежда от 1989 г. без прекъсване насам, е спортен клуб "Аскен" (Стара Загора) и Българска карате киокушин федерация (БККФ). Битките се проведоха в 20 категории в две възрастови групи, съобщава Boec.bg.
Състезателите на "Сентоки" се отличиха сред клубовете с най-много отличия – общо 14. Освен това те излъчиха и най-много титли от всички – 6 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала. След тях по брой призови места се нареди друг клуб от Бургас – „Гладиатор“, който завърши с 2 първи, 3 втори и 4 трети места или общо 9 медала. С медал по-малко, но също с две шампионски титли, завърши „Оками дожо“ – 2 златни, 3 сребърни, 3 бронза. Така тимът от Асеновград влезе в топ 3 на най-добрите отбори.
Организаторите по традиция раздадоха и индивидуални награди, като четири клуба имаха свой представител. За "Най-техничен състезател" бяха отличени Илия Топал от „Сентоки“ (Бургас) при момчетата и Диана Харизанова от "Боец" (Пловдив). За „Висок боен дух“ бяха наградени Костадин Бояджиев от „Катана“ (Велико Търново) и Зорница Пачева „Шогун“ (София).
Главен съдия на турнира бе Шихан Асен Асенов, а секретар Сенсей Пролет Василева. Схватките следяха 25 арбитри.
Ето и всички медалисти по категории:
МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 30 кг.)
1 Иван Горчев Сентоки – Бургас
2 Георги Вълчанов Икигай – Бургас
3 Каан Кадир Гладиатор – Бургас
3 Васил Манолов Икигай – Бургас
МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 35 кг.)
1 Илия Топал Сентоки – Бургас
2 Каан Акиев Нихонто – Варна
3 Алекс Видев Армеец – София
3 Пламен Илиев Нихонто – Варна
МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)
1 Божидар Николов Гладиатор – Бургас
2 Денислав Авджиев Гладиатор – Бургас
3 Радислав Радев Цунами – Чирпан
3 Борислав Владимиров Дуло – Перник
МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)
1 Светослав Димитров Катана – Велико Търново
2 Виктор Василев Катана – Велико Търново
3 Иван – Ростислав Димитров Нихонто – Варна
3 Ивайло Кичуков Сентоки – Бургас
МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)
1 Пресиан Иванов Армеец – София
2 Евгени Команов Боец – Пловдив
3 Стоян Саваков Сентоки – Бургас
3 Джем Ариф Сенши-до – Ловеч
МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 55 кг.)
1 Пламен Дишков Сентоки – Бургас
2 Кристиян Михайлов Икигай – Бургас
3 Тургай Исмаил Гладиатор – Бургас
3 Валентин Стоев Гладиатор – Бургас
МОМЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (над 55 кг.)
1 Шабан Шабан Гладиатор – Бургас
2 Георги Статев Сентоки – Бургас
3 Богомил Жечев Оками дожо – Асеновград
3 Йоан Романов Академик – Свищов
МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 35 кг.)
1 Росица Вангелова Оками дожо – Асеновград
2 Катерина Вангелова Оками дожо – Асеновград
3 Дилек Мустафа Сентоки – Бургас
3 Паолина Иванова Сенши-до – Ловеч
МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)
1 Ивет Иванова Сентоки – Бургас
2 Габриела Димитрова Сентоки – Бургас
3 Мария Иванова Цунами – Чирпан
3 Анна Петрова Цунами – Чирпан
МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)
1 Рая Иванова Сентоки – Бургас
2 Хужеста Насратуллах Сентоки – Бургас
3 Емай Майслингер Дойчев 2020 – Ямбол
3 Невена Велкова Оками дожо – Асеновград
МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (над 45 кг.)
1 Зорница Пачева Шогун – София
2 Диана Георгиева Оками дожо – Асеновград
3 Виктория Бришимова Оками дожо – Асеновград
3 Илияна Георгиева Академик – Свищов
МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)
1 Денислав Либов Сентоки – Бургас
2 Мустафа Хюсеин Гладиатор – Бургас
3 Николай Димитров Сентоки – Бургас
МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)
1 Владимир Маринов Нихонто – Варна
2 Йово Йорданов Дуло – Перник
3 Звездомир Кутов Икигай – Бургас
3 Васил Василев Киокушин – Левски
МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)
1 Стефан Калчев Сейкен – Добрич
2 Пресиан Трифонов Катана – Велико Търново
3 Денислав Илиев Надежда – Габрово
3 Димитър Иванов Нуките – Добрич
МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 55 кг.)
1 Георги Геориев Икигай – Бургас
2 Георги Вълков Гарю – Варна
3 Дейвид Нейков Аскен – Стара Загора
3 Ефе Мехмед Гладиатор – Бургас
МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 60 кг.)
1 Костадин Бояджиев Катана – Велико Търново
2 Генчо Вътев Шампион – Първомай
3 Антон Угренов Сентоки – Бургас
3 Христо Иванов Оками дожо – Асеновград
МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (над 60 кг.)
1 Неджми Бозов Оками дожо – Асеновград
2 Атанас Апостолов Гладиатор – Бургас
3 Александър Станчев Гладиатор – Садово
3 Борис Младенов Армеец – София
МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)
1 Александра Бондокова Надежда – Габрово
2 Денис Иванова Надежда – Габрово
3 Александра Николова Киокушинкай – Плевен
МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)
1 Йоанна Дафинкичева Армеец – София
2 Гергана Гарабедян Икигай – Бургас
3 Ангелина Тончева Шампион – Първомай
3 Наталия Бояджиева Катана – Велико Търново
МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (над 50 кг.)
1 Диана Харизанова Боец – Пловдив
2 Александра Иванова Оками дожо – Асеновград
3 Тони Игнатова Гладиатор – Садово
3 Никол Вътева Шампион – Първомай