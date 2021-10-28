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Клубове от Бургас с най-много медали от Национална купа по киокушин "Верея"

Надпреварата, която бе за деца до 12 г. и до 14 г. – кумите, се проведе на 24 октомври в Стара Загора
28 окт 2021 13:10, Красимир Ангелов
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Клубове от Бургас с най-много медали от Национална купа по киокушин "Верея"
Снимка: Boec.bg

Бургаските клубове "Сентоки" и "Гладиатор" завоюваха най-много медали на турнира по карате киокушин за Национална купа "Верея". Надпреварата, която бе за деца до 12 г. и до 14 г. – кумите, се проведе на 24-ти октомври в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора. Участваха 134 състезатели от 25 клуба от цялата страна.

Организатор на силния турнир, който се провежда от 1989 г. без прекъсване насам, е спортен клуб "Аскен" (Стара Загора) и Българска карате киокушин федерация (БККФ). Битките се проведоха в 20 категории в две възрастови групи, съобщава Boec.bg.

Състезателите на "Сентоки" се отличиха сред клубовете с най-много отличия – общо 14. Освен това те излъчиха и най-много титли от всички – 6 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала. След тях по брой призови места се нареди друг клуб от Бургас – „Гладиатор“, който завърши с 2 първи, 3 втори и 4 трети места или общо 9 медала. С медал по-малко, но също с две шампионски титли, завърши „Оками дожо“ – 2 златни, 3 сребърни, 3 бронза. Така тимът от Асеновград влезе в топ 3 на най-добрите отбори.

Организаторите по традиция раздадоха и индивидуални награди, като четири клуба имаха свой представител. За "Най-техничен състезател" бяха отличени Илия Топал от „Сентоки“ (Бургас) при момчетата и Диана Харизанова от "Боец" (Пловдив). За „Висок боен дух“ бяха наградени Костадин Бояджиев от  „Катана“ (Велико Търново) и Зорница Пачева „Шогун“ (София).

Главен съдия на турнира бе Шихан Асен Асенов, а секретар Сенсей Пролет Василева. Схватките следяха 25 арбитри.

Ето и всички медалисти по категории:

МОМЧЕТА 2010-2009 г. –  КАТЕГОРИЯ (до 30 кг.)                                                    

              1            Иван Горчев                    Сентоки – Бургас           

              2            Георги Вълчанов                          Икигай – Бургас             

              3            Каан Кадир                     Гладиатор – Бургас       

              3            Васил Манолов                            Икигай – Бургас             

              МОМЧЕТА 2010-2009 г. –  КАТЕГОРИЯ (до 35 кг.)                                                    

              1            Илия Топал                      Сентоки – Бургас           

              2            Каан Акиев                      Нихонто – Варна           

              3            Алекс Видев                    Армеец – София            

              3            Пламен Илиев                Нихонто – Варна           

              МОМЧЕТА 2010-2009 г. –  КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)                                                    

              1            Божидар Николов                       Гладиатор – Бургас       

              2            Денислав Авджиев                     Гладиатор – Бургас       

              3            Радислав Радев                            Цунами – Чирпан          

              3            Борислав Владимиров               Дуло – Перник

              МОМЧЕТА 2010-2009 г. –  КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)                                                    

              1            Светослав Димитров                  Катана – Велико Търново             

              2            Виктор Василев                            Катана – Велико Търново             

              3            Иван – Ростислав Димитров                    Нихонто – Варна             

              3            Ивайло Кичуков                           Сентоки – Бургас                         

              МОМЧЕТА 2010-2009 г. –  КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)                                                    

              1            Пресиан Иванов                          Армеец – София            

              2            Евгени Команов                           Боец – Пловдив             

              3            Стоян Саваков                Сентоки – Бургас           

              3            Джем Ариф                     Сенши-до – Ловеч         

              МОМЧЕТА 2010-2009 г. –  КАТЕГОРИЯ (до 55 кг.)                                                    

              1            Пламен Дишков                           Сентоки – Бургас           

              2            Кристиян Михайлов                   Икигай – Бургас             

              3            Тургай Исмаил               Гладиатор – Бургас       

              3            Валентин Стоев                            Гладиатор – Бургас                     

              МОМЧЕТА 2010-2009 г. –  КАТЕГОРИЯ (над 55 кг.)                                                  

              1            Шабан Шабан                Гладиатор – Бургас       

              2            Георги Статев                 Сентоки – Бургас           

              3            Богомил Жечев                            Оками дожо – Асеновград             

              3            Йоан Романов                Академик – Свищов     

              МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 35 кг.)                                                   

              1            Росица Вангелова                       Оками дожо – Асеновград             

              2            Катерина Вангелова                   Оками дожо – Асеновград             

              3            Дилек Мустафа                            Сентоки – Бургас           

              3            Паолина Иванова                        Сенши-до – Ловеч         

              МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)                                                   

              1            Ивет Иванова                 Сентоки – Бургас           

              2            Габриела Димитрова                 Сентоки – Бургас           

              3            Мария Иванова                           Цунами – Чирпан          

              3            Анна Петрова                 Цунами – Чирпан                                                                                  

              МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)                                                   

              1            Рая Иванова                   Сентоки – Бургас           

              2            Хужеста Насратуллах                  Сентоки – Бургас           

              3            Емай Майслингер                       Дойчев 2020 – Ямбол   

              3            Невена Велкова                           Оками дожо – Асеновград                                          

              МОМИЧЕТА 2010-2009 г. – КАТЕГОРИЯ (над 45 кг.)                                                

              1            Зорница Пачева                           Шогун – София

              2            Диана Георгиева                         Оками дожо – Асеновград             

              3            Виктория Бришимова                Оками дожо – Асеновград             

              3            Илияна Георгиева                       Академик – Свищов

              МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 40 кг.)                                                   

              1            Денислав Либов                          Сентоки – Бургас           

              2            Мустафа Хюсеин                          Гладиатор – Бургас       

              3            Николай Димитров                     Сентоки – Бургас           

              МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)                                                   

              1            Владимир Маринов                   Нихонто – Варна           

              2            Йово Йорданов                            Дуло – Перник

              3            Звездомир Кутов                         Икигай – Бургас             

              3            Васил Василев                Киокушин – Левски      

              МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)                                                   

              1            Стефан Калчев               Сейкен – Добрич           

              2            Пресиан Трифонов                     Катана – Велико Търново             

              3            Денислав Илиев                           Надежда – Габрово      

              3            Димитър Иванов                         Нуките – Добрич           

              МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 55 кг.)                                                   

              1            Георги Геориев                            Икигай – Бургас             

              2            Георги Вълков                Гарю – Варна   

              3            Дейвид Нейков                            Аскен – Стара Загора   

              3            Ефе Мехмед                   Гладиатор – Бургас                     

              МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 60 кг.)                                                   

              1            Костадин Бояджиев                    Катана – Велико Търново             

              2            Генчо Вътев                    Шампион – Първомай

              3            Антон Угренов               Сентоки – Бургас           

              3            Христо Иванов               Оками дожо – Асеновград       

              МОМЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (над 60 кг.)                                                 

              1            Неджми Бозов               Оками дожо – Асеновград       

              2            Атанас Апостолов                        Гладиатор – Бургас       

              3            Александър Станчев                   Гладиатор – Садово     

              3            Борис Младенов                         Армеец – София                                                                                                                                

              МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 45 кг.)                                                 

              1            Александра Бондокова                            Надежда – Габрово             

              2            Денис Иванова                             Надежда – Габрово      

              3            Александра Николова                Киокушинкай – Плевен                                                        

              МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (до 50 кг.)                                                 

              1            Йоанна Дафинкичева                 Армеец – София            

              2            Гергана Гарабедян                      Икигай – Бургас             

              3            Ангелина Тончева                       Шампион – Първомай

              3            Наталия Бояджиева                    Катана – Велико Търново             

              МОМИЧЕТА 2008 – 2007 г. – КАТЕГОРИЯ (над 50 кг.)                                              

              1            Диана Харизанова                      Боец – Пловдив             

              2            Александра Иванова                  Оками дожо – Асеновград             

              3            Тони Игнатова               Гладиатор – Садово     

              3            Никол Вътева                 Шампион – Първомай

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 7 часа
В написаното "медали", сте объркали първата буква.
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