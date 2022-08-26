Лудогорец се натресе на Рома и Бетис в ЛЕ

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Снимка: БГНЕС
Лудогорец ще се изправи срещу Рома, испанският Бетис и финландският ХИК Хелзинки в групите на Лига Европа. Това отреди тегленият преди минути жребий.
Ето всички групи:
Група А: Арсенал, ПСВ, Бодьо/Глимт, Цюрих
Група B: Динамо (Киев), Рен, Фенербахче, АЕК (Ларнака)
Група C: Рома, Лудогорец, Бетис, ХИК (Хелзинки)
Група D: Брага, Малмьо, Унион (Берлин), Унион (Сен Жилоа)
Група E: Манчестър Юнайтед, Реал (Сосиедад), Шериф (Тираспол), Омония (Никозия)
Група F: Лацио, Фейенорд, Мидтиланд, Щурм
Група G: Олимпиакос, Карабах, Фрайбург, Нант
Група H: Цървена звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор