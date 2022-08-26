Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Лудогорец се натресе на Рома и Бетис в ЛЕ

Вижте жребия за групите в турнира
26 авг 2022 14:40, Александър Попов
20
Лудогорец се натресе на Рома и Бетис в ЛЕ
Снимка: БГНЕС

Лудогорец ще се изправи срещу Рома, испанският Бетис и финландският ХИК Хелзинки в групите на Лига Европа. Това отреди тегленият преди минути жребий.

Ето всички групи:

Група А: Арсенал, ПСВ, Бодьо/Глимт, Цюрих

​Група B: Динамо (Киев), Рен, Фенербахче, АЕК (Ларнака)

​Група C: Рома, Лудогорец, Бетис, ХИК (Хелзинки)

Група D: Брага, Малмьо, Унион (Берлин), Унион (Сен Жилоа)

​Група E: Манчестър Юнайтед, Реал (Сосиедад), Шериф (Тираспол), Омония (Никозия)

​Група F: Лацио, Фейенорд, Мидтиланд, Щурм

Група G: Олимпиакос, Карабах, Фрайбург, Нант

​Група H: Цървена звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор

По публикацията работи: Александър Попов

20
Още по темата: Лудогорец
Още от Спонсорирани публикации
Новото супер предложение на efbet гарантира още по-високи коефициенти
Още от Спорт
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
20
0
 
0
 
! Отговори
Георги преди 2 часа
Че тук има интересни коментари, да питам подуенското нещо закриха ли го или ще се мъчат до края на календарната година?
19
2
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 6 часа
След измъчена победа пред стотици погледи на Жалкириз очакват срамно печелене на пари.
18
0
 
5
 
! Отговори
pich преди 6 часа
Журналистите, вие какво очаквате - да играе Нефтохимик (без да обиждам Нефтохимик) в лига Европа????Та чак се бил натресъл....
17
0
 
5
 
! Отговори
1 преди 6 часа
Дано да е в Разград мача!
16
2
 
5
 
! Отговори
vlady преди 6 часа
Лудогорец едва избегна дузпите срещу доста слаб отбор от Литва и надали ще може да се бори с Рома и Бетис. И двата отбора в момента са трети във временното класиране във вътрешното първенство, миналия сезон Бетис завърши пети в Испания, Рома шести в Италия. ЦСКА имаше далеч по-труден противник Базел и отпадна достойно, като показа грамотна защитна игра и вратарят направи наистина силен мач.
15
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 6 часа
Страхотно,дано и Домус ага узрее за истината като разпердушинят отбора му.1 т накрая с много късмет.
14
4
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 6 часа
хаха,софийските пуупиярчета са пръсккат от яд,че Лудогорец пак ще играе в лига европа,а техните отборчета ще ги гледат по тв
13
2
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 6 часа
Много добър жребий! Пожелавам успех на Лудогорец!
12
3
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 6 часа
Какво означава "натресе" бе? Та нали точно това искаме- да дойдат големи отбори в България да ги видим на живо. Аз исках Манчестър Юнайтед да се падне с Лудогорец в една група и да гледаме Роналдо пак на живо. Е, то вече не е сигурно дали ще е титуляр, но резерва го пускат.
11
4
 
9
 
! Отговори
Базел преди 7 часа
На Литекс жребия от колко часа е?
10
4
 
9
 
! Отговори
Зозо преди 7 часа
Пък Леевски се натресе на Левочево в турнира "Райковски ливади" :))))))))))))))))))))))
9
4
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 7 часа
ЦСКА на кои се натресе... аааа... извинявЪйти, те няма да играят...
8
4
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 7 часа
Лудогорец имат класен отбор, стадион, детско-юношеска школа, и още. За разлика от свикналите храненици бивши грандове. Време е да се появи още един или два такива отбора извън най-големите градове за да помогнат да се разбие шуро-баджанащината и укрепи съдийството.
7
3
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 7 часа
Спокойно, заглавието "се натресе" е за по-интересно. Жребият е добър. Успех
6
4
 
9
 
! Отговори
Отличник преди 7 часа
То реално погледнато - дали са в тая група или в друга, голяма разлика за крайния резултат няма да има. Дано поне се представят достатъчно добре, да не им се подиграва целия свят (като на един определен наш отбор със сини фланелки)
5
6
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 7 часа
Спокойно може да напуснат и на тяхно място да влезе друг, по-свестен отбор, като ги е шубе толкова )))
4
6
 
8
 
! Отговори
аз преди 7 часа
като гледам голям бой ни чака
3
1
 
16
 
! Отговори
Анонимен преди 7 часа
Ами натресе се, но се натресе и на едни милиони които ще приберат и едва ли имат нещо против и, ако случайно продължат ще има още.
2
0
 
10
 
! Отговори
ЕДИ КОЙСИ преди 7 часа
ДА НЕ ИСКАТ ДА ИГРАЯТ СЪС СПАРТАК ОТ ВАРНА
1
5
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 7 часа
Голяма работа. Лудогорец играят като без треньор така че предвиждам 4 загуби и най-много 2 равенства. Стига им толкова.
Виж всички

Спонсорирани публикации

Още спонсорирани публикации

Investor

АСЕАН ще разочарова Китай относно Тайван
Европа се сблъсква с най-слабата реколта от картофи от години насам заради горещините

BGONAIR

Токът достигна рекорд на борсата, Европа вече е в криза за електричество
"Ботев" (Пловдив) с първа победа от началото на сезона

BLOOMBERGTV

Трябва да се върне системата на еднаквите ставки при ДДС
Недостигът на частни самолети влошава качеството на Висшата лига

GOL

Каземиро – най-добрият бодигард на планетата
Ботев Пловдив с първа победа за сезона

AUTOMEDIA

Кои са най-технологичните автомобилни марки?
Липсата на части за Ford се видя чак от Космоса

TIALOTO

„Принцеса Даяна беше първият човек, който разтърси монархията“
Джесика Симпсън се сбогува с лятото в красив бански

PULS

Кога проблемите със съня при детето налагат анализ от психолог?
В коя възраст зачестяват детските кошмари?
Дефектът на лутеалната фаза може да бъде свързан с повтарящи се спонтанни аборти

AZ-JENATA

Защо привлекателните хора трудно създават връзки?
Потенциалните партньори са предпазливи
„Гризачи“ е книжният дебют на актьора Валери Йорданов

TEEN

Новолунието в Дева влияе силно на 4 зодии
Вижте кои са те
Хари отлага публикуването на мемоарите си?
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2022 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2022 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |