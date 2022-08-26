Лудогорец се натресе на Рома и Бетис в ЛЕ

Лудогорец ще се изправи срещу Рома, испанският Бетис и финландският ХИК Хелзинки в групите на Лига Европа. Това отреди тегленият преди минути жребий.

Ето всички групи:

Група А: Арсенал, ПСВ, Бодьо/Глимт, Цюрих



​Група B: Динамо (Киев), Рен, Фенербахче, АЕК (Ларнака)



​Група C: Рома, Лудогорец, Бетис, ХИК (Хелзинки)



Група D: Брага, Малмьо, Унион (Берлин), Унион (Сен Жилоа)



​Група E: Манчестър Юнайтед, Реал (Сосиедад), Шериф (Тираспол), Омония (Никозия)



​Група F: Лацио, Фейенорд, Мидтиланд, Щурм



Група G: Олимпиакос, Карабах, Фрайбург, Нант



​Група H: Цървена звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор