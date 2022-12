Безредици, загинало момче, бомби и водни оръдия след загубата на Мароко

Франция победи Мароко с 2:0 и се класира на финала на Мондиала в Катар, като футболната среща предизвика отново масови безредици във Франция и Белгия. Видеа показват как фенове на Мароко хвърлят запалителни бомби по полицията, запалени са автомобили, а в някои градове ситуацията е излязла извън контрол. Над 10 000 полицаи бяха мобилизирани в страната, за да опазят реда.

Появиха се шокиращи видеокадри, на които се вижда как тийнейджър е блъснат по улиците на Монпелие. Момчето, на 14 години, е част от голяма група марокански привърженици, които се движат по улица "Мосон" в южния френски град, когато се натъкват на бял автомобил с развято френско знаме през прозореца.

Групата се нахвърлила върху автомобила, опитвайки се да изтръгне знамето от собственика му и да отворят шофьорската врата. Водачът изпаднал в паника и направил бърз обратен завой, за да премине в насрещното платно и да избяга бързо.

Няколко души от тълпата не успели да реагират навреме и тийнейджърът попаднал под колелата, като получил критични наранявания. Властите потвърдиха, че той е бил откаран в близка болница, но по-късно е починал.

Над 100 арестувани в Брюксел

Полицията в Брюксел арестува над 100 души при сблъсъци, избухнали след като Мароко приключи участието си на Световното първенство по футбол.

Задържаните футболни фенове са обвинени в нарушаване на обществения ред, нанасяне на щети на два полицейски автомобила и притежание на забранени фойерверки, съобщи тази сутрин агенция Белга, позовавайки се на полицията.

Преди мача част от пътните артерии в центъра на белгийската столица са били отцепени. Снимки от снощи показаха купчини горящи отпадъци, както и значително присъствие по улиците на града на полиция в снаряжение за борба с безредиците.

Белга съобщи за няколко арестувани при стълкновения и в град Антверпен, северно от столицата.

BREAKING:

Moroccan fans are now also rioting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/49Eg1Q3Tim