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Георги Кабаков ще свири дербито между Левски и Лудогорец

Вижте всички съдийски назначения за 21-ия кръг от Първа лига
22 фев 2023 11:50, Красимир Ангелов
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Георги Кабаков ще свири дербито между Левски и Лудогорец
Снимка: Lap.bg

Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец от  поредния кръг на efbet Лига, стана ясно от съдийските назначения.

Никола Попов ще води железничарското дерби между Локомотив Пловдив и Локомотив София, а Ивайло Ненков – "Битката за Тракия" между Ботев Пловдив и Берое.

Ето съдийските назначения за 21-ия кръг от Първа футболна лига:

25 февруари, 12:30 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
25 февруари, 15:00 часа

Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
25 февруари, 17:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
26 февруари, 12:30 часа

ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
26 февруари, 14:45 часа

ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Берое Стара Загора
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
26 февруари, 17:15 часа

ПФК Септември София - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
27 февруари, 17:30 часа

Футболен Клуб Пирин Благоевград АД - ПФК Черно море
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
28 февруари, 17:45 часа

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Диян Христов Вълков
СН:    Георги Василев Йорданов     

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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КЗЛ и КЗЛц преди 1 час
1:1 и накрая Мърлю пак ще се оплаква от терена!
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Анонимен преди 4 часа
След мача оня ревльо ще се оплаква, че са го хапали мухите!
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Анонимен преди 4 часа
То па едно дерби. Сините са пред изпадане във 2-ра група, тръгнали да се правят на мъже :)))
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Венцислав Мазнев преди 5 часа
Жоро направо да слага синияекип, поне да е напълно ясно кого подкрепя, както винаги!
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Веселинъ 7112136860 преди 5 часа
Преди години бях предложил нещо,което бе възприето като лудост и от левскари и от мои съ-фенове на ЦСКА.Предложих обедимение на сините и червените в полза на една велика формация,каквато е АС 1923.Ако моят ЦСКА и не по-малко достойният "Левски" се обединят ,пресъздавайки АС 1923 ще постигнем най-великият отбор в света и най- великата агитка в Галактилата. Продължавам да твърдя,че това би било едно разумно решение в полза на Майка България.Няма да има мафия,която да издевателствува над нас.
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Анонимен преди 6 часа
Кое му е дерби? Редовно Лудогорец ги побеждава !
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