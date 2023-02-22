Георги Кабаков ще свири дербито между Левски и Лудогорец

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Снимка: Lap.bg
Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец от поредния кръг на efbet Лига, стана ясно от съдийските назначения.
Никола Попов ще води железничарското дерби между Локомотив Пловдив и Локомотив София, а Ивайло Ненков – "Битката за Тракия" между Ботев Пловдив и Берое.
Ето съдийските назначения за 21-ия кръг от Първа футболна лига:
25 февруари, 12:30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
25 февруари, 15:00 часа
Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
25 февруари, 17:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК Локомотив 1929
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Кольо Димитров Данев
26 февруари, 12:30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
26 февруари, 14:45 часа
ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов
26 февруари, 17:15 часа
ПФК Септември София - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Иван Захариев Вълчев
27 февруари, 17:30 часа
Футболен Клуб Пирин Благоевград АД - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Владимиров Игнатов
28 февруари, 17:45 часа
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Георги Василев Йорданов