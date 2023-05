SENSHI 16 предложи невероятно бойно шоу

Професионалната бойна галавечер SENSHI - едно от най-големите събития в сферата на бойните изкуства, известно със своите силни мачове, които никой не иска да пропусне, се проведе при голям интерес на 13 май. Елитните бойци показаха истински боен спектакъл на публиката в Двореца на културата и спорта в град Варна.

Събитието беше изпълнено с невероятни двубои, които направиха вечерта незабравима за всички зрители и бойци.

Надпреварите бяха между едни от най-добрите майстори в бойните спортове от 15 държави, които се бориха за титлата на шампиони на SENSHI. Бойците представиха невероятни умения и зрелищност на ринга, като публиката не скри възхищението си.



Впечатляващите 26 бойци на арената от различни дисциплини на бойните изкуства, като киокушин, муай тай, кикбокс и ММА вдигнаха сериозно адреналина на публиката с висококачествено бойно шоу и силна енергия на ринга.

Българските шампиони в 16-о издание на SENSHI отново показаха силния си дух и високо спортно майсторство, като зарадва публиката с 5 победи над именитите противници.

Вижте и пълните резултати от двубоите в 16-ото издание на международната професионална галавечер SENSHI:

Двубой #1

Кат. 75 кг, правилник: KWU SENSHI

Онур Шекер, Турция vs. Тони Ромеро, Испания

В първия двубой на вечерта Онур Шекер надделя над испанеца Тони Ромеро с единодушно съдийско решение. В класната битка феновете бяха впечатлени от ударите, които си размениха двамата съперници.

Двубой #2

Кат. 70 кг, правилник: KWU Full Contact

Грегоар Готарди, Франция vs Иван Накари, Италия

На бойната арена SENSHI във втората среща един срещу друг се изправиха добре подготвеният французин и пламенния италианец. С тотална доминация на ринга и единодушно съдийско решение по-добрият боец от двамата и шампион беше Грегоар Готарди.

Двубой #3

Кат. 70 кг, правилник: KWU Full Contact

Алекс Родригез, Испания vs. Драгомир Петров, България

Срещата предложи на публиката зрелищен екшън, където успешния български боец Драгомир Петров безапелационно победи Алекс Родригез от Испания с решение на съдиите на галавечерта.

Двубой #4

Кат. 75 кг, правилник: KWU Full Contact

Леван Гурули, Грузия vs. Атанас Божилов, България

В силния двубой двамата бойци излязоха в ринга с голяма доза хъс и желание за победа. Атанас Божилов отново доказа своите качества и за радост на публиката спечели своята 13 победа на ринга на SENSHI с неединодушно съдийско решение.

Двубой #5

Кат. 80 кг, правилник: KWU OPEN

Кевин Руар, Франция vs. Митко Илиев, България

Мачът между Кевин Руар от Франция и българина Митко Илиев започна с доста остра и напрегната атмосфера, като първите минути бяха изпълнени с бързи и точни удари от двете страни. В оспорвания двубой Митко Илиев доста трудно успя да победи французина Руар със съдийско решение.

Двубой #6

Кат. 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Родриго Минейро, Бразилия vs. Никола Тодорович, Сърбия

На галавечерта на SENSHI, един от най-горещите двубои беше между бразилеца Родриго Минейро и сърбина Никола Тодорович. В средата на втория рунд Никола Тодорович успя да вземе победата с технически нокаут, след като изпълни серия от точни удари срещу бразилеца, който падна на ринга и не успя да се възстанови.

Двубой #7

Кат. 85 кг, правилник: KWU Full Contact

Али Ел Амери, Мароко vs. Бобан Илиоски, Северна Македония

Двубоят между мароканеца Али Ел Амери и македонеца Бобан Илиоски беше един от най-интересните за вечерта, който показа колко важна е техниката и бързината в бойните изкуства. Ал Амери спечели мача със зрелищен нокаут във втория рунд, след като отвори аркада на македонеца.

Двубой #8

Кат. 95 кг, правилник: KWU SENSHI

Лукас Актерберг, Германия vs. Оливие Лангуа-Рос, Канада

От самото начало на двубоя, двамата бойци показаха техничност и стратегия, но не успяха да преодолеят лесно съперника си. Германецът Актерберг спечели двубоя си на SENSHI с неединодушно решение на съдиите, а Лангуа-Рос остана разочарован и разбит.

Двубой #9

Кат. +95 кг, правилник: KWU Full Contact

Флорин Матей, Румъния vs. Юнес Бенмалек, Белгия

В тежката категория, над 95 кг. Флорин Матей от Румъния трудно показа превъзходството си над белгиеца Юнес Бенмалек, който излезе равностоен противник. Второто участие на румънеца Матей на SENSHI му донесе жадуваната победа чрез неединодушно съдийско решение.

Двубой #10

Кат. +95 кг, правилник: KWU Full Contact

Ярослав Линич, Молдова vs. Никола Филипович, Сърбия

Сърбинът Никола Филипович спечели мача срещу молдовеца със съдийско решение в един труден двубой.

Двубой #11

Кат. 80 кг, правилник: KWU OPEN

Ламин Гайе, Испания vs. Мариян Димитров, България

В 11-а битка на арената на SENSHI се изправиха срещу друг двама елитни бойци. Българският шампион по ММА и борба Мариян Димитров свали на земята испанеца Ламин Гайе със зрелищен нокаут още в първия рунд в най-бързия мач за вечерта.

Двубой #12

Кат. 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Еди Руиз, Испания vs. Михаил Велчовски, България

Мачът се развиваше с бързо темпо и вълнуващи моменти, а българският боец Михаил Велчовски се стремеше към победа в дебютния си мач. Еди Руиз все пак беше по-техничният и точен боец от двамата и спечели мача с неединодушно съдийско решение.

Двубой #13

Кат. 85 кг, правилник: KWU Full Contact

Франджис Гома, Франция vs. Александър Петров, България

В епичния финален мач Александър Петров беше във вихъра си срещу французина Франджис Гома, подкрепян от своите съграждани и даде най-доброто от себе си. След високата динамика в една епична битка и зрелищен мач Александър спечели победата с голям хъс и съдийско решение след допълнителен рунд.

Специалната награда „Нокаут на вечерта“ спечели Мариян Димитров, а със своя дебют в последната минута и силен хъс наградата „Най-висок боен дух“ грабна Михаил Велчовски от България. Отличието за „Най-добра техника“ на SENSHI 16 отиде при Грегоар Готарди от Франция.



Сред специалните гости на SENSHI бяха световни величия в областта на бойните спортове, сред които грандиозният K-1 Max шампион Алберт Краус и кикбоксьора с 11 световни титли Нейтън „Карнидж“ Корбет. В звездната група бяха още холандският ММА и кикбоксьор Анди Сауър и европейският шампион по киокушин Сенсей Ян Сокуп.

Без съмнение 13-те двубои показаха колко голямо умение и сила имат бойците на SENSHI. Всички зрители останаха впечатлени от бойната и изпълниха залата със своите аплодисменти. Очаквайте скоро новини относно следващото издание на SENSHI. Бъдете сигурни, че идното събитие ще бъде още по-зрелищно и вълнуващо.

16-ото издание на SENSHI се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI са Boec.BG и Boec.COM, националната телевизия Bulgaria ON AIR, американската онлайн телевизия за бойни спортове FITE, Gol.bg, Topsport.bg, Kwunion.com, информационният портал Kyokushin Кarate News, Fighto.News и Novinata.bg.