Защо в Саудитска Арабия освиркваха минутата мълчание за Бекенбауер?

Реал Мадрид победи Атлетико Мадрид с 5:3 в изключително зрелищен полуфинал за Суперкупата на Испания.

Преди мача, който бе в Саудитска Арабия, имаше минута мълчание в памет на починалия преди броени дни Франц Бекенбауер.

По време на минутата мълчание обаче, от трибуните се чуваха множество освирквания, които озадачиха футболистите и треньорските щабове на двата отбора, пишат от dsport.

Журналист от Саудитска Арабия е обяснил пред испанското издание "Cadena SER", че освиркванията нямат общо с легендарния Франц Бекенбауер.

"Няма нищо общо с Бекенбауер, а е по-културен въпрос. Това е обичай или традиция в Саудитска Арабия. Не е прието да има минута мълчание тук“, опита се да оправдае той феновете на стадион "Ал Аувал Парк" за непристойното им поведение.

По време на самия мач пък хората по трибуните освиркваха халфа на "кралския клуб" Тони Кроос при всяко негово докосване на топката, тъй като той се изказа против Саудитска Арабия и човешките права в държавата.

