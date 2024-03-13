Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Áàëúêîâ è Õåðî âëèçàò â Èçïúëêîìà íà Ãðàäåâ

Ñïîðòíèÿò àäâîêàò ïðåäñòàâè ÷àñò îò åêèïà ñè
13 ìàð 2024 11:08, Êðàñèìèð Àíãåëîâ
5
Áàëúêîâ è Õåðî âëèçàò â Èçïúëêîìà íà Ãðàäåâ
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Êðàñèìèð Áàëúêîâ è Äèìèòúð Äèìèòðîâ - Õåðî ñà äâåòå íàé-èçâåñòíè ôèãóðè â ñúñòàâà íà Èçïúëêîìà, ïðåäëîæåí îò êàíäèäàòà çà ïðåçèäåíòñêèÿ ïîñò â ÁÔÑ Ãåîðãè Ãðàäåâ.

Ñïîðòíèÿò àäâîêàò ïðåäñòàâè ñâîåòî ïðåäëîæåíèå çà Èçïúëíèòåëåí êîìèòåò íà öåíòðàëàòà, êàòî â íåãî âëèçà è îùå åäèí îò êàíäèäàòèòå çà ïðåçèäåíò íà ÁÔÑ - Ãåîðãè Çàõàðèåâ.

Îùå ïî òåìàòà
Áåðáàòîâ àòàêóâà ÁÔÑ ñ åêèï îò äâàìà êìåòà è áèâø ìèíèñòúð
11 ìàð 2024 17:45
19
Ãðàäåâ å ïîñî÷èë 10 èìåíà, êàòî óòî÷íÿâà, ÷å ïåò ïîçèöèè îñòàâàò ñâîáîäíè, çà äà áúäàò ïîñî÷åíè îò êëóáîâåòå ïî âðåìå íà Êîíãðåñà íà 15 ìàðò. Êàòî äîïúëíåíèå Ãðàäåâ ïèøå è ÷å ïîäêðåïÿ äâå îò ïðåäëîæåíèÿòà íà Äèìèòúð Áåðáàòîâ çà ñúñòàâ íà Èçïúëêîìà - Ñòèëèÿí Ïåòðîâ è ßñíà Ñòàâðåâà.

"Ïðåäè âðåìå ïðåäëîæèõìå åêñïåðòíà ïðîãðàìà, êîÿòî äà ñå ïîëçâà îò âñè÷êè. Ñåãà ïðåäëàãàìå íà âíèìàíèåòî íà ÷ëåíîâåòå íà Áúëãàðñêè ôóòáîëåí ñúþç ïðåäëîæåíèÿòà íà íàøèÿ åêñïåðòåí åêèï çà ñúñòàâ íà ÈÊ íà ÁÔÑ:

1. Êðàñèìèð Ãåí÷åâ Áàëúêîâ - îòãîâîðíèê çà ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíèòå îòáîðè;
2. Äèìèòúð Ïåòðîâ Äèìèòðîâ (Õåðî) - ïðåäñòàâèòåë íà òðåíüîðèòå;
3. Äèàíà Ñòîÿíîâà Èâàíîâà - þðèñò, ïðàâíè âúïðîñè è æåíñêè ôóòáîë;
4. Ãåîðãè Áîðèñëàâîâ Çàõàðèåâ - äåòñêî-þíîøåñêè ôóòáîë;
5. Èíæ. Èâàí Ëþáîìèðîâ Éîëîâ - àìàòüîðñêè ôóòáîë;
6. Êîñòàäèí Ãåîðãèåâ Ñòîè÷êîâ - ñúäèéñòâî;
7. Âàñèë Èâàíîâ Ìèõàéëîâ - âçàèìîäåéñòâèå ñ áèçíåñà, îáùèíèòå è äúðæàâàòà;
8. Èâî Àñåíîâ Íèêîëîâ - ôóòçàë;
9. Ìîì÷èë Þðèåâ Ëàçàðîâ - àäâîêàò, âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåíîâåòå;
10. Ãåîðãè Ïåòðîâ Ãðàäåâ - ñïîðòíî-ïðàâíè âúïðîñè è ìåæäóíàðîäíè îòíîøåíèÿ.

Ïîñòàðàëè ñìå ñå äà ïðåäëîæèì íàé-äîáðèòå ïðåäñòàâèòåëè íà ñúîòâåòíèòå çàèíòåðåñîâàíè ãðóïè âúâ ôóòáîëà, êàêòî íè áåøå ïðåïîðú÷àíî îò FIFA êàòî äîáðà ïðàêòèêà.

Ïðîìÿíàòà ùå äîéäå îòâúòðå. Òîëêîâà ãîäèíè îòâúí íèùî íå ñå ñëó÷âà. Ñåãà íå òðÿáâà äà äîïóñêàìå òàçè ãðåøêà. Âëàñòòà å â êëóáîâåòå, êîèòî èçáèðàò. Îñòàíåòå â çàëàòà íà 15 ìàðò, íå ñè òðúãâàéòå ñëåä ãëàñóâàíåòî çà ïðåçèäåíò è ïîäêðåïåòå íàøèòå åêñïåðòíè ïðåäëîæåíèÿ, íåçàâèñèìî îò òîâà êîé ùå ñòàíå ïðåçèäåíò íà ÁÔÑ.

Íàïðàâåòå âàøè ïðåäëîæåíèÿ çà ÷ëåíîâå íà ÈÊ â çàëà - òîâà å âàøå çàêîííî ïðàâî. Ìîæåòå äà ïðåäëîæèòå õîðà, êîèòî íå ñà â çàëàòà è íå ñà ÷ëåíîâå íà êëóáîâå. Äîñòàòú÷íî å äà êàæåòå òåõíèòå èìåíà è ñôåðà íà åêñïåðòèçà.

Íåêà âúðíåì ôóòáîëà íà õîðàòà", íàïèñà Ãðàäåâ âúâ Facebook.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êðàñèìèð Àíãåëîâ

5
Îùå ïî òåìàòà: Ãåîðãè Ãðàäåâèçïúëêîì íà ÁÔÑ
Îùå îò Ñâîáîäíî âðåìå.
Èñòîðè÷åñêè 24-òè êðúã: ×óæäåíöèòå íà òåðåíà áÿõà ïîâå÷å îò áúëãàðèòå
Îùå îò Ñïîðò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
5
1
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Predateli
4
1
 
2
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Êàñàáîâ ïå÷åëè ñ ëåêîòà.
3
0
 
6
 
! Îòãîâîðè
Ïåïè ïðåäè 3 ÷àñà
Åééé, 20 ãîäèíè ìèøêóâàõà è ñè òðàéêàõà çà ñâèíùèíèòå â ÁÔÑ è ñåãà êàòî íàäóøèõà ñõåìà ðåøèõà äà ñå ïîäàäàò îò òèíÿòà. Íÿìà òàêèâà ìèæèòóðêè.
2
0
 
8
 
! Îòãîâîðè
Àëåêñ ïðåäè 3 ÷àñà
Ó÷óäâàì ñå,÷å Áàëúêîâ è Õåðî ó÷àñòâàò â èçïúëíåíèÿòà íà òîçè ôàëøèâ ãåðîé.Íÿìà äèïëîìà çà þðèñò,íî ñå òèòóëîâà êàòî àäâîêàò.
1
2
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 3 ÷àñà
áîéêó âëåçå ó êèð÷ó è àñàí :)))))))
Âèæ âñè÷êè

Investor

Òàêñèòå çà ñòóäåíòè â äúðæàâíèòå âèñøè ó÷èëèùà îòïàäàò îùå òàçè àêàäåìè÷íà ãîäèíà
Ïðàâèòåëñòâîòî îäîáðè çàêîíîïðîåêò çà ïðîìåíè â Êîäåêñà çà çàñòðàõîâàíåòî

BGONAIR

Â ïðåäàâàíåòî "Äèðåêòíî" äíåñ îò 17:30 ÷àñà ùå âèäèòå
Çàäúðæàõà 59-ãîäèøíèÿ øîôüîð, óáèë ßíèòà ïðè ÷åëåí óäàð íà ïúòÿ Áóðãàñ - Ñðåäåö

BLOOMBERGTV

Ãåðìàíèÿ òðÿáâà äà ïðîäàâà 6 ïúòè ïîâå÷å EV, çà äà ïîñòèãíå çåëåíèòå ñè öåëè
Ñïîäåëåíàòà ÄÍÊ íà General Electric, ÷àñò 1

GOL

ßñíî å çàùî Ëåâñêè íÿìà äà ãëàñóâà çà Áåðáàòîâ
Êîêàëà èçáè ðèáàòà ïðåä Gol.bg è îòñå÷å: Ëåâñêè òðÿáâàøå äà âçåìå Àëåêñ Êîëåâ, ìîæå äà ãîíè 2-îòî ìÿñòî

AUTOMEDIA

Íîâèÿò õèáðèä íà BYD îáåùàâà ðåêîðäåí ïðîáåã
Åëåêòðîìîáèëèòå ñå îêàçàõà ñåðèîçíî óÿçâèìè îò ìàãíèòíè áóðè

TIALOTO

Ìåãàí Ìàðêúë çà æåñòîêîñòòà è îáèäèòå ïî âðåìå íà áðåìåííîñòèòå ñè ñ Àð÷è è Ëèëèáåò
61-ãîäèøíàòà Äåìè Ìóð èçãëåæäà êàòî ñåñòðà íà äúùåðèòå ñè Òàëóëà, Ñêàóò è Ðóìúð

PULS

Òèéíåéäæúðèòå ñà ïî-ùàñòëèâè è óñïåøíè ñ îãðàíè÷åíî ïîëçâàíå íà ñìàðòòåëåôîí
Âúïðåêè òîâà ãîëÿìà ÷àñò îò þíîøèòå ïðîäúëæàâàò äà èçïîëçâàò...
5 çäðàâîñëîâíè àëòåðíàòèâè íà îðèçà

AZ-JENATA

Çàùî äðóãèòå ñå âúçïîëçâàò îò âàñ?
Èçáåðåòå òàðî êàðòà è âèæòå êàêâî âè î÷àêâà ïðåç ïðîëåòòà

TEEN

Íàé-áëÿñêàâèòå çâåçäè íà àôòúðïàðòèòî íà íàãðàäèòå "Îñêàð"
Èçóìèõà ñ âèçèè
Êåéò Ìèäúëòúí ïðîãîâîðè ñëåä îïåðàöèÿòà
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |