Áàëúêîâ è Õåðî âëèçàò â Èçïúëêîìà íà Ãðàäåâ

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Êðàñèìèð Áàëúêîâ è Äèìèòúð Äèìèòðîâ - Õåðî ñà äâåòå íàé-èçâåñòíè ôèãóðè â ñúñòàâà íà Èçïúëêîìà, ïðåäëîæåí îò êàíäèäàòà çà ïðåçèäåíòñêèÿ ïîñò â ÁÔÑ Ãåîðãè Ãðàäåâ.
Ñïîðòíèÿò àäâîêàò ïðåäñòàâè ñâîåòî ïðåäëîæåíèå çà Èçïúëíèòåëåí êîìèòåò íà öåíòðàëàòà, êàòî â íåãî âëèçà è îùå åäèí îò êàíäèäàòèòå çà ïðåçèäåíò íà ÁÔÑ - Ãåîðãè Çàõàðèåâ.Ãðàäåâ å ïîñî÷èë 10 èìåíà, êàòî óòî÷íÿâà, ÷å ïåò ïîçèöèè îñòàâàò ñâîáîäíè, çà äà áúäàò ïîñî÷åíè îò êëóáîâåòå ïî âðåìå íà Êîíãðåñà íà 15 ìàðò. Êàòî äîïúëíåíèå Ãðàäåâ ïèøå è ÷å ïîäêðåïÿ äâå îò ïðåäëîæåíèÿòà íà Äèìèòúð Áåðáàòîâ çà ñúñòàâ íà Èçïúëêîìà - Ñòèëèÿí Ïåòðîâ è ßñíà Ñòàâðåâà.
"Ïðåäè âðåìå ïðåäëîæèõìå åêñïåðòíà ïðîãðàìà, êîÿòî äà ñå ïîëçâà îò âñè÷êè. Ñåãà ïðåäëàãàìå íà âíèìàíèåòî íà ÷ëåíîâåòå íà Áúëãàðñêè ôóòáîëåí ñúþç ïðåäëîæåíèÿòà íà íàøèÿ åêñïåðòåí åêèï çà ñúñòàâ íà ÈÊ íà ÁÔÑ:
1. Êðàñèìèð Ãåí÷åâ Áàëúêîâ - îòãîâîðíèê çà ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíèòå îòáîðè;
2. Äèìèòúð Ïåòðîâ Äèìèòðîâ (Õåðî) - ïðåäñòàâèòåë íà òðåíüîðèòå;
3. Äèàíà Ñòîÿíîâà Èâàíîâà - þðèñò, ïðàâíè âúïðîñè è æåíñêè ôóòáîë;
4. Ãåîðãè Áîðèñëàâîâ Çàõàðèåâ - äåòñêî-þíîøåñêè ôóòáîë;
5. Èíæ. Èâàí Ëþáîìèðîâ Éîëîâ - àìàòüîðñêè ôóòáîë;
6. Êîñòàäèí Ãåîðãèåâ Ñòîè÷êîâ - ñúäèéñòâî;
7. Âàñèë Èâàíîâ Ìèõàéëîâ - âçàèìîäåéñòâèå ñ áèçíåñà, îáùèíèòå è äúðæàâàòà;
8. Èâî Àñåíîâ Íèêîëîâ - ôóòçàë;
9. Ìîì÷èë Þðèåâ Ëàçàðîâ - àäâîêàò, âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåíîâåòå;
10. Ãåîðãè Ïåòðîâ Ãðàäåâ - ñïîðòíî-ïðàâíè âúïðîñè è ìåæäóíàðîäíè îòíîøåíèÿ.
Ïîñòàðàëè ñìå ñå äà ïðåäëîæèì íàé-äîáðèòå ïðåäñòàâèòåëè íà ñúîòâåòíèòå çàèíòåðåñîâàíè ãðóïè âúâ ôóòáîëà, êàêòî íè áåøå ïðåïîðú÷àíî îò FIFA êàòî äîáðà ïðàêòèêà.
Ïðîìÿíàòà ùå äîéäå îòâúòðå. Òîëêîâà ãîäèíè îòâúí íèùî íå ñå ñëó÷âà. Ñåãà íå òðÿáâà äà äîïóñêàìå òàçè ãðåøêà. Âëàñòòà å â êëóáîâåòå, êîèòî èçáèðàò. Îñòàíåòå â çàëàòà íà 15 ìàðò, íå ñè òðúãâàéòå ñëåä ãëàñóâàíåòî çà ïðåçèäåíò è ïîäêðåïåòå íàøèòå åêñïåðòíè ïðåäëîæåíèÿ, íåçàâèñèìî îò òîâà êîé ùå ñòàíå ïðåçèäåíò íà ÁÔÑ.
Íàïðàâåòå âàøè ïðåäëîæåíèÿ çà ÷ëåíîâå íà ÈÊ â çàëà - òîâà å âàøå çàêîííî ïðàâî. Ìîæåòå äà ïðåäëîæèòå õîðà, êîèòî íå ñà â çàëàòà è íå ñà ÷ëåíîâå íà êëóáîâå. Äîñòàòú÷íî å äà êàæåòå òåõíèòå èìåíà è ñôåðà íà åêñïåðòèçà.
Íåêà âúðíåì ôóòáîëà íà õîðàòà", íàïèñà Ãðàäåâ âúâ Facebook.
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