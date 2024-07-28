Олимпиада, ден първи, призьори и класиране

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Снимка БГНЕС
Ето всички призьори от първия ден на олимпийските игри в Париж:
Спортна стрелба, 10 метра пушка смесено отборно състезание:
1. Китай (Юйтин Хуан и Лихао Шън)
2. Република Корея (Джи-хьон Към и Ха-джун Парк)
3. Казахстан (Александра Ле и Ислам Сатпаев)
Синхронни скокове във вода от 3-метров трамплин, жени:
1. Китай (Яни Чан и Ивън Чън) - 337.68 точки
2. САЩ (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 314.64
3. Великобритания (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 302.28
Колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, жени:
1. Грейс Браун (Австралия) - 39:38.24 минути
2. Анна Хендерсън (Великобритания) - 41:09.83
3. Клои Дайгърт (САЩ) - 41:10.70
Колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, мъже:
1. Ремко Евенепул (Белгия) - 36:12.16 минути
2. Филипо Гана (Италия) - 36:27.08
3. Вут ван Аерт (Белгия) - 36:37.79
Джудо, категория до 48 кг за жени:
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Баасанхуу Бавудорж (Монголия)
3. Тара Бабулфат (Швеция) и Ширин Букли (Франция)
Джудо, категория до 60 килограма за мъже:
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мкеидзе (Франция)
3. Риуджу Нагаяма (Япония) и Франсиско Гаригос (Испания)
Ръгби 7, мъже:
1. Франция
2. Фиджи
3. Република Южна Африка
Фехтовка, шпага, жени:
1. Ман Вай Вивиан Кун (Хонконг)
2. Ориан Майо-Бретон (Франция)
3. Естер Мухари (Унгария)
Фехтовка, сабя, мъже:
1. Санук Ох (Република Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)
Плуване, 400 метра свободен стил, мъже:
1. Лукас Мертенс (Германия) - 3:41.78 минути
2. Илайджа Унингтън (Австралия) - 3:42.21
3. У Мин Ким (Република Корея - 3:42.50
Плуване, 400 метра свободен стил, жени:
1. Ариарне Титмус (Австралия) - 3:57.49 минути
2. Съмър Макинтош (Канада) - 3:58.37
3. Кейти Ледецки (САЩ) - 4:00.86
Плуване, щафета на 4 по 100 метра свободен стил, жени:
1. Австралия (Моли О'Калахън, Шейна Джак, Ема Макккиън и Мег Харис) - 3:28.92 минути - олимпийски рекорд
2. САЩ - 3:30.20
3. Китай - 3:30.30
Плуване, щафета 4 по 100 метра свободен стил, мъже:
1. САЩ (Джак Алекси, Крис Джулиано, Хънтър Армстронг, Кейлъб Дресел) - 3:09.28 минути
2. Австралия - 3:10.35
3. Италия - 3:10.70
Класиране по медали:
златни сребърни бронзови общо
1. Aвстралия 3 2 0 5
2. Китай 2 0 1 3
3. САЩ 1 2 2 5
4. Франция 1 2 1 4
5. Реп. Корея 1 1 1 3
6. Белгия 1 0 1 2
Япония 1 0 1 2
Казахстан 1 0 1 2
9. Германия 1 0 0 1
Хонконг 1 0 0 1
11. Италия 0 1 2 3
12. Великобритания 0 1 1 2
13. Канада 0 1 0 1
Фиджи 0 1 0 1
Moнголия 0 1 0 1
Tунис 0 1 0 1
17. Унгария 0 0 1 1
Южна Африка 0 0 1 1
Испания 0 0 1 1
Швеция 0 0 1 1
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