Олимпиада, ден първи, призьори и класиране

Ето всички призьори от първия ден на олимпийските игри в Париж:

Спортна стрелба, 10 метра пушка смесено отборно състезание:

1. Китай (Юйтин Хуан и Лихао Шън)

2. Република Корея (Джи-хьон Към и Ха-джун Парк)

3. Казахстан (Александра Ле и Ислам Сатпаев)

Синхронни скокове във вода от 3-метров трамплин, жени:

1. Китай (Яни Чан и Ивън Чън) - 337.68 точки

2. САЩ (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 314.64

3. Великобритания (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 302.28

Колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, жени:

1. Грейс Браун (Австралия) - 39:38.24 минути

2. Анна Хендерсън (Великобритания) - 41:09.83

3. Клои Дайгърт (САЩ) - 41:10.70

Колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, мъже:

1. Ремко Евенепул (Белгия) - 36:12.16 минути

2. Филипо Гана (Италия) - 36:27.08

3. Вут ван Аерт (Белгия) - 36:37.79

Джудо, категория до 48 кг за жени:

1. Нацуми Цунода (Япония)

2. Баасанхуу Бавудорж (Монголия)

3. Тара Бабулфат (Швеция) и Ширин Букли (Франция)

Джудо, категория до 60 килограма за мъже:

1. Елдос Сметов (Казахстан)

2. Лука Мкеидзе (Франция)

3. Риуджу Нагаяма (Япония) и Франсиско Гаригос (Испания)

Ръгби 7, мъже:

1. Франция

2. Фиджи

3. Република Южна Африка

Фехтовка, шпага, жени:

1. Ман Вай Вивиан Кун (Хонконг)

2. Ориан Майо-Бретон (Франция)

3. Естер Мухари (Унгария)

Фехтовка, сабя, мъже:

1. Санук Ох (Република Корея)

2. Фарес Ферджани (Тунис)

3. Луиджи Самеле (Италия)

Плуване, 400 метра свободен стил, мъже:

1. Лукас Мертенс (Германия) - 3:41.78 минути

2. Илайджа Унингтън (Австралия) - 3:42.21

3. У Мин Ким (Република Корея - 3:42.50

Плуване, 400 метра свободен стил, жени:

1. Ариарне Титмус (Австралия) - 3:57.49 минути

2. Съмър Макинтош (Канада) - 3:58.37

3. Кейти Ледецки (САЩ) - 4:00.86

Плуване, щафета на 4 по 100 метра свободен стил, жени:

1. Австралия (Моли О'Калахън, Шейна Джак, Ема Макккиън и Мег Харис) - 3:28.92 минути - олимпийски рекорд

2. САЩ - 3:30.20

3. Китай - 3:30.30

Плуване, щафета 4 по 100 метра свободен стил, мъже:

1. САЩ (Джак Алекси, Крис Джулиано, Хънтър Армстронг, Кейлъб Дресел) - 3:09.28 минути

2. Австралия - 3:10.35

3. Италия - 3:10.70

Класиране по медали:

златни сребърни бронзови общо

1. Aвстралия 3 2 0 5

2. Китай 2 0 1 3

3. САЩ 1 2 2 5

4. Франция 1 2 1 4

5. Реп. Корея 1 1 1 3

6. Белгия 1 0 1 2

Япония 1 0 1 2

Казахстан 1 0 1 2

9. Германия 1 0 0 1

Хонконг 1 0 0 1

11. Италия 0 1 2 3

12. Великобритания 0 1 1 2

13. Канада 0 1 0 1

Фиджи 0 1 0 1

Moнголия 0 1 0 1

Tунис 0 1 0 1

17. Унгария 0 0 1 1

Южна Африка 0 0 1 1

Испания 0 0 1 1

Швеция 0 0 1 1



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