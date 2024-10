Винисиус с коментар за “Златната топка” и борбата с расизма

Считаният за сигурен носител на “Златната топка” Винисиус направи коментар в социалните мрежи след церемонията, на която в крайна сметка остана втори. Големият победител на вечерта беше Роди. Делегацията на Реал Мадрид бойкотира церемонията в Париж.

24-годишният играч, който беше обявен за играч на годината в Шампионската лига, след като изигра главна роля в 15-ата Европейска купа на Реал Мадрид, публикува кратко съобщени в социалната мрежа Х: “Ще го направя 10 пъти, ако трябва. Те не са готови”.

Винисиус не поздрави Родри за спечелването на Златната топка, съобщава The Independent.

Запитан какво е имал предвид Винисиус с поста си, мениджърите му заявиха пред Ройтерс, че той е имал предвид борбата си срещу расизма и че според тях именно тя е довела до това той да не спечели наградата. Те допълват, че футболният свят не е готов да приеме играч, който се бори срещу системата".

24-годишният футболист няколко пъти е бил обект на атаки от расистки настроени привърженици в испанското първенство.

"I'll do it 10 times if I have to. They're not ready" 😳

Vinicius Junior responds to Ballon d'Or ranking 👀 pic.twitter.com/dTIVHOgF5L