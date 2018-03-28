6-годишно момче пострада в Шумен, блъсна го кола

6-годишно момче е пострадало при пътен инцидент на пл. "Кристал" в Шумен, съобщиха от МВР.



Произшествието е станало около 14:30 часа.



Момчето било с родителите си, когато рязко изскочило на пътното платно до пешеходната пътека. Ударено било от преминаващ лек автомобил Опел "Марива" с шуменска регистрация.

Водачът спрял веднага и откарал майката с детето в МБАЛ - Шумен. След преглед била установена фрактура на десния крак на момчето.

48-годишният шофьор на автомобила е тестван за алкохол и пробата е отрицателна.

Извършва се оглед, образувано е досъдебно производство.