Възрастен мъж с мотопед загина след катастрофа край Девин

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Снимка: Булфото, архив
75-годишен водач на мотопед е загинал на място при катастрофа между Девин и Грохотно, съобщава "Фокус".
Инцидентът е станал около 11.00 часа.
Установено е, че излизайки от бензиностанция, 75-годишният мъж не е пропуснал движещият се по главен път автомобил "Рено", управляван от 42-годишен жител на Девин и се е ударил в него.
Възрастният мъж, който е от девинския квартал "Настан", е загинал на място.
По случая е образувано досъдебно производство. За инцидента е уведомена прокуратурата.