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Възрастен мъж с мотопед загина след катастрофа край Девин

При излизане от бензиностанция отнел предимството на лек автомобил
20 май 2018 17:14, Красимир Ангелов
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Възрастен мъж с мотопед загина след катастрофа край Девин
Снимка: Булфото, архив

75-годишен водач на мотопед е загинал на място при катастрофа между Девин и Грохотно, съобщава "Фокус".

Инцидентът е станал около 11.00 часа.

Установено е, че излизайки от бензиностанция, 75-годишният мъж не е пропуснал движещият се по главен път автомобил "Рено", управляван от 42-годишен жител на Девин и се е ударил в него.

Възрастният мъж, който е от девинския квартал "Настан", е загинал на място.

По случая е образувано досъдебно производство. За инцидента е уведомена прокуратурата.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 15 минути
Жалко и за двамата. :( Бог да прости!
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Пет преди 34 минути
Да го прости Бог! Но е направил глупост с излизане на главен път без да се огледа и изчака...жестоко.сега да не търсят вина и у шофьора на колата?
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