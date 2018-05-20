Възрастен мъж с мотопед загина след катастрофа край Девин

75-годишен водач на мотопед е загинал на място при катастрофа между Девин и Грохотно, съобщава "Фокус".



Инцидентът е станал около 11.00 часа.



Установено е, че излизайки от бензиностанция, 75-годишният мъж не е пропуснал движещият се по главен път автомобил "Рено", управляван от 42-годишен жител на Девин и се е ударил в него.



Възрастният мъж, който е от девинския квартал "Настан", е загинал на място.



По случая е образувано досъдебно производство. За инцидента е уведомена прокуратурата.