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След скандал в заведение: 23-годишен със счупена челюст

За побоя в Търново е задържан 22-годишен мъж от Плевен
6 юни 2018 10:52, Венцислава Вельова
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След скандал в заведение: 23-годишен със счупена челюст
Снимка: visualhunt.com

Телесна повреда разследват служители на полицейското управление във Вeлико Търново, съобщава "24 часа".

Тази нощ в 01:15 ч. е получен сигнал за постъпил в Спешна помощ във В. Търново 23-годишен мъж от Сливен, с фрактура на челюстта.

Пред изпратения на мястото екип пострадалият обяснил, че същата вечер той бил с приятели в заведение в областния град. Между него и 22-годишен от компанията е възникнала разпра.

Двамата излезли пред заведението, където 23-годишният мъж е бил ударен в областта на челюстта.

Извършителят от Плевен е установен и задържан в ареста за 24 часа.

Потърпевшият е настанен за лечение във великотърновската болница, без опасност за живота.

По случая е започнато досъдебно производство.

По публикацията работи: Венцислава Вельова

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Анонимен преди 4 минути
Нормалната селяндурняшка история, повтаряща се вече над 100-на години : "ае излеем отвънка да се разберЕм". То и не само у нас е така но... Иначе е чак смешно - първо се съгласил да излезе ама после като го отупали вече ще съди.
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Анонимен преди 14 минути
всичко се краде от вестик 24 часа или труд ...........хаха с крадене бизнес правим
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Анонимен преди 15 минути
Селячета!Какво друго да очакваш от тях.
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Анонимен преди 18 минути
1:0 за Плевен :)
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