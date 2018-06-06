След скандал в заведение: 23-годишен със счупена челюст

Телесна повреда разследват служители на полицейското управление във Вeлико Търново, съобщава "24 часа".

Тази нощ в 01:15 ч. е получен сигнал за постъпил в Спешна помощ във В. Търново 23-годишен мъж от Сливен, с фрактура на челюстта.

Пред изпратения на мястото екип пострадалият обяснил, че същата вечер той бил с приятели в заведение в областния град. Между него и 22-годишен от компанията е възникнала разпра.

Двамата излезли пред заведението, където 23-годишният мъж е бил ударен в областта на челюстта.

Извършителят от Плевен е установен и задържан в ареста за 24 часа.

Потърпевшият е настанен за лечение във великотърновската болница, без опасност за живота.

По случая е започнато досъдебно производство.